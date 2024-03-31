Ağbaba’dan Malatyalılara çağrı “Lütfen sakin olun!”

Oyunu Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullanan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya ne karar verdiyse, sandık ne karar verdiyse başının üzerinde olduğunu dile getirdi. Malatyalılara da bir çağrıda bulunan Ağbaba, “14 Mayıs seçimlerini hatırlarsanız maalesef sanki bir deprem yaşanmamış gibi, daha cenazelerimizin acısı dinmeden davullar zurnalar çalındı. Ben böyle bir şey istemiyorum. Cenazemiz olduğunu, evlerimizi, iş yerlerimizin yıkıldığını unutmayacağız, buna göre davranacağız. Bütün Malatyalılara çağrı yapıyorum, lütfen sakin olun, bir deprem yaşadığınızı unutmayın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, bugün oyunu kızı Elif, oğlu Efe ile birlikte Abdulkadir Eriş İlkokulu, bin 316 nolu sandıkta kullandı. Okulda yoğun bir ilgiyle karşılanan Ağbaba, oy kullandıktan sonra bir basın açıklaması yaparak, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Malatya’ya geçmiş olsun dileklerini sunarak başlayan Ağbaba, depremlerle birlikte büyük bir yıkımın yaşandığını hatırlattı.

“İNSANLAR GELECEĞE MAALESEF BİR UMUTLA BAKAMIYOR”

“Depremlerde çarşısı en çok hasar alan, yıkılan şehir Malatya oldu” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Şükürler olsun ölü sayımız az ama en çok zarar gören illerin başında Malatya geliyor. Malatya’nın bu çığlığını, isyanını tüm Türkiye’ye duyurmaya çalıştık. Tüm Türkiye’ye Malatya’nın ne yaşadığını göstermeye çalıştık ki, ülkeyi yönetenler görsün ki, Malatya’ya hak ettiği kadar yatırım yapılsın. Malatya’nın ne hale geldiğini Türkiye duydu ama bazıları hala duyamadı. KOSGEB yardımlarına bakıyoruz aynı, TOKİ konutlarına bakıyoruz aynı, çarşıya bakıyoruz aynı. Ben Malatyalıların daveti üzerine geldim. Malatyalılar Belediye Başkanı Adayı olarak Veli Ağbaba’yı görmek istediklerini söylediler. Eğer Malatyalılar bana görev verirlerse, bu görevi başarıyla yapacağıma inanıyorum. Malatya için hayırlısı olsun. Umarım Malatya o yalnızlık duygusundan, yaşamış olduğu o büyük travmadan kurtulur. Çünkü yıkılan sadece Malatya’nın binaları, iş yerleri değil, yıkılan umutlar, motivasyon, moraller yıkıldı. İnsanlar geleceğe maalesef bir umutla bakamıyor. Biz insanların gözündeki bu ışığı, umudu gördük ve bundan dolayı böyle bir yola çıktık. Ben buraya bir makama, bir mevkiiye aday olmak için gelmiyorum, ben buraya Malatyalıların taşımış olduğu o büyük yüke, omuz vermeye geliyorum. O büyük sorumluluklarına ortak olmaya geliyorum. Bu duygularla bakıyorum. Gece gündüz çalışıp, Malatya’nın ne ihtiyacı varsa onu gidermeye çalışacağız. Be bir Malatya milliyetçisiyim, Malatya için her şeyi, ne görev verilirse yaparım. Görev verilmezse de Malatyalıların canı sağ olsun. Ancak bütün anketler gösteriyor ki, sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakar herkeste ortak bir kanaat oluşmuş durumda. Hem Malatya hem de memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

“HER ŞEYİM BURADA”

Gazetemizin “Size görev verilmediği zaman “sevdam” dediğiniz Malatya ve Malatyalılara karşı herhangi bir hayal kırıklığı, bir kırgınlığınız oluşur mu?” sorusuna cevap veren Ağbaba,

“Ben 2011’de, 2015’te, 2018’de aday oldum. Malatya ne karar verdiyse, sandık ne karar verdiyse başımız üzerine. Umarım sandıklarda bir olumsuzluk yaşanmaz. Arkadaşlarımız sandıkları takip ediyorlar. Malatya bizim sevdamız. Ben burada doğrum, burada öleceğim. Malatya benim dönüp dolaştığım ve geldiğim yer. Malatya’ya gelmek için perşembe günlerini iple çekiyorum. Her şeyim burada. Burada adıma tapulu evim, iş yerimiz var. Her şeyimiz burada. Ben Malatya’da ikamet ediyorum. Bazı arkadaşlar gibi başka illerde, bir grubun, bir derneğin, bir örgütün adamı değil, Veli Ağbaba Malatya’nın adamı”

şeklinde cevap verdi.

“MALATYALILARA YAKIŞTIRAMAM”

Bir başka gazetecinin ise “Göreve gelirseniz ilk önceliğiniz ne olacak? sorusuna ise Ağbaba,

“Önceliğimiz Malatya’daki o umut ışıklarını yeşertmek olacak. Burada da çağrı yapıyorum, sonuç ne olursa olsun, kazanırız kaybederiz, ama Malatyalı bir deprem yaşadığını unutmasın, ona göre hareket etsin. 14 Mayıs seçimlerini hatırlarsanız maalesef sanki bir deprem yaşanmamış gibi, daha cenazelerimizin acısı dinmeden davullar zurnalar çalındı. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bunun Malatyalılara yakıştıramam, yakıştıramadım da. Bir kutlamaydı, Allah korusun bir silah sıkma, konvoy yapma gibi bir şey istemiyorum. Eğer kutlama yapılacaksa planlarız birkaç gün sonra bunun belediyenin önünde yaparız. Bütün Malatyalılara çağrı yapıyorum, lütfen sakin olun, bir deprem yaşadığınızı unutmayın. Seçimin sonucu ne olursa olsun bu sonuca hep beraber saygı göstereceğiz ve olgun davranacağız, acı yaşadığımızı, annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybettiğimizi unutmayacağız. Belki 100 bine yakın cenazemiz olduğunu, evlerimizi, iş yerlerimizin yıkıldığını unutmayacağız, buna göre davranacağız. Malatya buna göre davranmalı. Bazı arkadaşların yönlendirmesiyle 14 Mayıs’ta maalesef kötü bir sınav verdi. Tabi ki coşku, heyecan duyacaklar ama lütfen sakin olsunlar”

ifadelerini kullandı.