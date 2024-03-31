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/ 31 Mar 2024 - 13:54

“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit bugün saat 12.00’da Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile beraber oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Geçit, “Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar” dedi.