“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit bugün saat 12.00’da Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile beraber oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Geçit, “Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar” dedi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit bugün saat 12.00’da Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile beraber oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Geçit, “Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar” dedi.
Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile oy kullanan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit tüm adaylara başarılar dileyerek,
“Bugün 31 Mart seçim maratonunun son günü. Bugün Malatya halkımız, Yeşilyurt halkımızla birlikte tüm Türkiye geleceği için bir karar verecek. İnanıyorum ki en doğru kararı milletimiz verecektir. Biz de her vatandaş gibi seçme ve seçilme hakkımız gereği olarak seçimlere katıldık, oyumuzu kullandık. Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar. Seçimlere katılıp geleceğimizi tayin etmemiz gerekiyor. Bu da sandık yoluyla olur. Bizde eşimle beraber geldik, her vatandaş gibi oyumuzu kullandık. Seçimlerin kazasız belasız geçmesini, Ülkemize, memleketimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm adaylara da başarılar diliyorum”
şeklinde konuştu.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit’in eşi Neşe Geçit ise seçimlerin herkes için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
31 Mar 2024 - 13:54 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.