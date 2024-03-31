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“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit bugün saat 12.00’da Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile beraber oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Geçit, “Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar” dedi.

“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”
“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”
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AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit bugün saat 12.00’da Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile beraber oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Geçit, “Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar” dedi.

“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”

Yeşilyurt Özalper İlkokulu’nda eşi Neşe Geçit ile oy kullanan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit tüm adaylara başarılar dileyerek,

“Bugün 31 Mart seçim maratonunun son günü. Bugün Malatya halkımız, Yeşilyurt halkımızla birlikte tüm Türkiye geleceği için bir karar verecek. İnanıyorum ki en doğru kararı milletimiz verecektir. Biz de her vatandaş gibi seçme ve seçilme hakkımız gereği olarak seçimlere katıldık, oyumuzu kullandık. Demokrasinin en önemli kurallarından biri seçime katılmak. Ben inanıyorum ki Malatya’daki vatandaşlar da bu duyarlılığı en üst düzeyde gösteriyorlar. Seçimlere katılıp geleceğimizi tayin etmemiz gerekiyor. Bu da sandık yoluyla olur. Bizde eşimle beraber geldik, her vatandaş gibi oyumuzu kullandık. Seçimlerin kazasız belasız geçmesini, Ülkemize, memleketimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm adaylara da başarılar diliyorum”

şeklinde konuştu.
“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit’in eşi Neşe Geçit ise seçimlerin herkes için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”
 
“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”
 
“Tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum”
 

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31 Mar 2024 - 13:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya
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