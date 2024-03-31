Sami Er’den sevgi dili vurgusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, oyunu ailesi ile birlikte kullandı. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, ailesi ile birlikte Çöşnük Mahallesi’nde bulunan Öğretmenler Ortaokulunda oyunu kullandı. 2069 nolu sandıkta oyunu kullanan Sami Er, yaptığı açıklama da sevgi diline vurgu yaptı.

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan ve asla çatışmacı bir dil kullanmadıklarını söyleyen Sami Er,

“Bugüne kadar Malatya için neler yapacağımızı, Malatya için projelerimiz nelerdir hep bunları konuştuk. Asla çatışmacı bir dil kullanmadık. Malatya’mızın huzura, sükûnete ihtiyacı var. Onun için hep sevgi dili kullandık. Barış dili kullandık. İnşallah bu seçim genelde Türkiye’miz için, özelde Malatya’mız için hayırlı olsun. Malatya’mızın inşallah geleceği için, yeniden ayağa kalkması için hayırlı olsun diyorum. Huzur ve barış içerisinde herkesin birbirine saygılı olacağı bir seçim süreci olsun. Gerginliğe hiç mahal vermeyelim. Buradan halkımıza sesleniyorum, oylarına sahip çıksınlar. Gelsinler oylarını kullansınlar ve gerginlik olacak hiçbir durum da yok. Herkes birbirine sevgi ve barış dilini kullanarak hareket etsin. Tekrar, Malatya’mız için hayırlı olsun”

ifadelerini kullandı.

Daha sonra sınıfları gezen ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Er, sandık görevlilerine de kolaylıklar temenni etti.

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