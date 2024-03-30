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Malatya’da iftar ve ödül programı

Malatya’da Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımlarıyla iftar ve ödül töreni programı yapıldı.

Malatya’da iftar ve ödül programı
Malatya’da iftar ve ödül programı
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Malatya’da Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımlarıyla iftar ve ödül töreni programı yapıldı.

Vali Ersin Yazıcı, Ramada Plaza Altın Kayısı Oteli’nde, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımlarıyla düzenlenen iftar ve ödül töreni programına katıldı.

Malatya’da iftar ve ödül programı

Programda Vali Yazıcı’ya; Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın eşlik etti.

Malatya’da iftar ve ödül programı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı, depremle ilgili kısa bir filmin gösterisi ve Memur-Sen il temsilcisi Hüseyin Söylemez’in konuşmasıyla devam etti.

Malatya’da iftar ve ödül programı

İftar yemeğinin ardından konuşan Vali Yazıcı,

“Bu akşam böylesi güzel bir etkinlikle bizleri bir araya getiren Memur-Sen yönetimine ve başkanına teşekkür ediyorum. Üzerinden bir yıl geçen büyük bir afet yaşadık ama daha güzel bir Malatya için hep birlikte gayret ediyoruz ve ilimizi eskisinden daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Bir yıl içinde de binlerce konutu tamamlayıp Malatya’daki vatandaşlarımıza teslim ettik. Kalan konutları yapmaya ve teslim etmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı hepimizin maneviyatının yükseldiği bir aydır. Bu ayda durumları özel olan mahalle sakinlerinizi, komşularınızı ve arkadaşlarınızı unutmayın. Çünkü onlar da Ramazan’ın bereketiyle bereketlensin ve diğer insanlar tarafından fark edildiğini fark etsinler. Hepimize duacı olsunlar. Sağlıklı bir şekilde herkesin bayrama erişmesini diliyor, geceyi tertip edenlere teşekkür ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum”

diye konuştu.
Malatya’da iftar ve ödül programı

Akabinde Vali Yazıcı’nın, “Asrın Felaketi Dayanışmanın Tarihi” adlı deneme yarışmasında 1. olan kişiye plaket takdim etmesiyle program sona erdi. 

Malatya’da iftar ve ödül programı

Kaynak: BÜLTEN

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30 Mar 2024 - 21:48 Malatya- Yaşam

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