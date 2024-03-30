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Arapgir’de 200 yıllık mescit zamana direniyor

Malatya’nın Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi aradan geçen onca yıla rağmen hala dimdik ayakta.

Arapgir’de 200 yıllık mescit zamana direniyor
Arapgir’de 200 yıllık mescit zamana direniyor
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Malatya’nın Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi aradan geçen onca yıla rağmen hala dimdik ayakta.

Arapgir’de 200 yıllık mescit zamana direniyor

Arapgir’in eski yerleşim yeri ve uzun yıllar boyunca çeşitli medeniyetler tarafından kültür ve yaşam merkezi olarak kullanılmış olan Eskişehir vadisi içerisinde bulunan ve dikdörtgen planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilmiş Molla Eyüp Mescidi aradan geçen onca yıla rağmen hala dimdik ayakta.

Arapgir’de 200 yıllık mescit zamana direniyor

Tarihi yapının döneminde Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi olarak da kullanıldığını ve bilindiğini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,

“Molla Eyüp Mescidi ismi ile anılan yapı aslında Cafer Paşa Camisi ile aynı döneme denk gelen bir kütüphane merkezidir. Zamanla tahribata uğrayan yapı yıkılmıştı. 2012 yılında bölgeyi tescil ettirerek mülkiyet değerine kavuşturduk ve hazineye mal ettik. Daha sonra ise yapının tahsisini alarak geliştirilen projelerle mescidin restorasyonu tamamlayarak Arapgarli şair ve yazarlar kütüphanesi haline getirdik. Açık fonksiyonları olan bir cami aynı zamanda da bir kütüphane. Pandemi nedeniyle kapatılan yapının içerisi önümüzdeki süreçte tarihi kültürel dokunsa uygun bir şekilde doldurulacaktır”

diye konuştu.
Arapgir’de 200 yıllık mescit zamana direniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 12:14 Malatya- Yaşam

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