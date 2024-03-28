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Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var

Malatya'nın Beylerderesi Viyadük girişinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı ve olayda 1 kişi yaralandı. Trafik akışının yavaş ilerlediği bölgede yaşanan kazada, plakası 06 ABE 298 olan aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var
Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var
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Malatya'nın Beylerderesi Viyadük girişinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı ve olayda 1 kişi yaralandı. Trafik akışının yavaş ilerlediği bölgede yaşanan kazada, plakası 06 ABE 298 olan aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var

Yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.  

Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var

Malatya'nın Beylerderesi Viyadük girişinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, şehirde endişe ve tedirginliğe neden oldu. Kazada, plakası 06 ABE 298 olan bir aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaza haberinin ardından sürücüler, trafik kurallarına uyarak daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarıldı.

Beylerderesi Viyadük girişinde araç takla attı 1 yaralı var
 

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28 Mar 2024 - 12:59 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner
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