Malatya Çarşı Merkezi’nde son durum

Çarşı merkezindeki çalışmaların bir yıl içinde tamamlanacağını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 11 vilayet içerisinde çarşı merkezinin inşaatının başladığı ilk şehrin Malatya olduğuna dikkat çekti. Babacan, “Malatya'da biz bu inşaatları en kısa zamanda başlattık. Çünkü biliyoruz ki; Malatya'da çarşı ayağa kalkarsa, ticaret canlanırsa, esnaf ayağa kalkarsa, şehrin ışıkları, dükkânların ışıkları yanarsa, evlerin de ışıkları yanacak” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise, “On iki bin tane kazık çakıldı, büyük işlerin büyük bölümü gitti. Bundan sonra buranın çok daha hızlı ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Yani elbette ki buraya bir tuğlanın döşenmesi Malatya için bir umut, hepimiz için bir umut. İnanın iki yıl içerisinde Malatya'nın bütün konut sorunları çözülmüş olacak” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA ÇARŞI MERKEZİNİN İNŞAATININ BAŞLADIĞI İLK ŞEHİRDİR”

Malatya Çarşı Merkezi incelemelerinde bir konuşma gerçekleştiren Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Bugün gerçekten çok anlamlı bir program için burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uzun bir zamandır şehrin fiziki olduğu kadar psikolojik anlamda da çok merak ettiği, bizim psikolojimiz için en kısa zamanda yerine getirilecek olan merkezimizin, çarşı merkezimizin inşaat sahasındayız, şantiyesindeyiz. Sayın Mehmet Özhaseki Bakanıma, Sayın Vedat Gürgen Bakan Yardımcıma, Emlak Genel Müdürüme, TOKİ Genel Müdürüm ve ilgili bürokratlarımıza, bütün bakanlık çalışanlarımıza ve kurum çalışanlarımıza bütün Malatyalıların huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu teşekkürün özel de bir anlamı var. Malatya on bir vilayet içerisinde kent merkezinin, çarşı merkezinin inşaatının başladığı ilk şehirdir. Bu vurguyu bütün Malatyalıların bilmesini isteriz. Bu da kolay olmadı. Bütün uğraşlar neticesinde Malatya'da biz bu inşaatları en kısa zamanda başlattık. Çünkü biliyoruz ki; Malatya'da çarşı ayağa kalkarsa, ticaret canlanırsa, esnaf ayağa kalkarsa, şehrin ışıkları, dükkânların ışıkları yanarsa, evlerin de ışıkları yanacak. Dolayısıyla şehrin hem ticari, hem ekonomik, hem sosyal, hem fiziki psikolojik olarak ayağa kalkması noktasında biz şu an tam işin merkezindeyiz. Ve elhamdülillah çevre yolundan itibaren Bakırcılar Çarşısı diye adlandırdığımız bölgede inşaatlar şimdiden yükselmeye başlamış durumda. Bütün Malatyalılara söylediğimiz gibi; biz Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde Malatya’nın ayağa kalktığını göreceğiz. Çok güzel mimari tasarımla buralar Allah'ın izniyle ayağa kalkmış olacak”

ifadelerine yer verdi.

“DÜŞÜK BİR BORÇLANDIRMAYLA BURALAR TESLİM EDİLMİŞ OLACAK”

Rezerv alanların devlet tarafından yapılacağını ve bu alanların genişletildiğini belirten Babacan,

“Haziran ayı itibariyle biz çarşının merkeziyle ilgili görüşmelere başladığımızda bakanlığımızla sadece Akpınar'ın bu çekirdek merkez bölgesi rezerv alan kapsamına alınmış ve emlak konut tarafından yapılacaktı. Fakat aylardan beri yaptığımız uğraşlar, aylardan beri yaptığımız görüşmeler neticesinde Malatya diğer deprem şehirlerinde olmayan bir şey daha kazandı. Başta Cumhurbaşkanımıza, sevgili bakanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Devlet tarafından Malatya'da rezerv bölgelerinin kapısını biz açtık. Yani rezerv bölge kapsamını genişlettik. Akpınar projesini genişlettik. Saray Mahallesi tarafına, Fuzuli tarafına, Cezmi Kartal tarafına, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Niyazi Mısri bölgesini emlak konut üzerinden devletin yapması ve rezerv alan ilan edilmesi suretiyle devletin yapmasını sağladık. Çarşı ve kırk üç tane ayrı bölge daha Malatya'da rezerv alan olarak planlanma safhasında. İleride kapsamları da genişleyecek. Bu Malatya'nın yeniden imarı sürecinde Malatya açısından çok kritik. Çünkü biz biliyoruz ki devlet insanlara uzun vadeli, ucuz bir borçlandırmayla çok güzel bir mimariyle hem hızlı hem etkin bir şekilde inşa eder. Zaten uzmanı yanımda. Sami Başkanım bu işleri yıllarca yaptı. Kimsenin hak kaybına müsaade etmeden buralar inşa edilecek ve uzun vadeli düşük bir borçlandırmayla buralar vatandaşa teslim edilmiş olacak. Rezerv bölgenin Malatya'ya çok büyük avantajı var. Zaten devlet normal şartlarda rezerv bölge uygulamasına çok fazla girmek istemiyor. Çünkü ciddi bir maliyet getiriyor. Biz bunu zorlaya zorlaya yaptırdık ve Allah'ın izniyle bu süreç devam edecek. Malatya'da da Allah'ın izniyle biz bunu yaşayarak göreceğiz”

dedi.

“DURMAK DA YASAK YORULMAK DA YASAK”

Aday olduğundan beri halkın karşısında olarak Malatya’yı dolaştığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise şu ifadelere yer verdi:

“Vekilimizin belirttiği gibi gerçekten önemli saatler yaşıyoruz. Şimdi yaklaşık iki aydır aday olarak halkımızın karşısındayız. Aday olduğumuzdan beri günlerdir dolaşıyoruz. Biz dedik ki en son vatandaşımız kalıcı konutuna erişinceye kadar, en son esnafımız kalıcı iş yerine erişinceye kadar bize durmak da yasak, yorulmak da yasak. Sadece bana değil ekibime de yasak. Hassasiyetle bunun üzerinde durduk. Ben eski bir TOKİ çalışanı, eski bir Emlak Konut çalışanı olarak Malatya'nın sorunlarını zaten biliyordum. Ama halkın arasında dolaştıkça bu sorunları, bu sorumluluğun üzerime yüklediği yükün ağırlığını daha da hissetmeye başladım. Allah'ın izniyle biz kesinlikle bu yükün altında kalkacağız. Malatya'mızı en hızlı şekilde hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki; ‘Hep Emlak Konut'tan, TOKİ'den bahsediyorsun.’ Elbette ki bahsediyorum. TOKİ'nin gücünü de çok iyi biliyorum, Emlak Konut'un gücünü de çok iyi biliyorum. Bizim buralarda çalışmış olmamız, buradaki arkadaşlarla olan iletişim ağlarımızı, telaffuz etmemizin nedeni şu; bürokrasiyi bildiğimizi ifade etmek istiyoruz.”

“MALATYA’NIN DOKUSUNU BOZMAK İSTEMEDİK”

TOKİ Konutlarının daha fazla teslim edilebileceğini fakat Malatya’nın dokusunun bozulmaması için rezerv alanlarla ilerleme gerçekleştirildiğini söyleyen Er,

“8 bin konut teslimatı yapıldı. İkizce'de olsun, Çamurlu’da olsun yapmaya kalkışsak inanın şu ana kadar otuz bin konutta teslim ederdik. Ama vekilimin belirttiği gibi Malatya'nın dokusunu bozmamak, mahalle dokusunu bozmamak, insanlarımızın kendi mahallelerine, kendi sokaklarına konutlarını yapmaları, evlerine sahip olmaları için bu rezerv alanı konusuna girdik. Malatya halkımız, vatandaşımız bize yardımcı olursa inanın iki yıl içerisinde bu konutların tamamını çözeriz. Bunu niye söylüyorum? İşte gördüğünüz gibi karşıda birkaç tane bina var. Çok yıpranmış binalar olmasına rağmen mahkemelik konuları var. Bunlar uzayınca işlerimiz de uzuyor. Şimdi vatandaşa onun için özellikle sesleniyorum bize yardımcı olsunlar. Bize yardımcı oldukları takdirde inanın iki yıl içerisinde Malatya'nın bütün konut sorunları çözülmüş olacak. Şu anda sayın vekilimin belirttiği gibi kırk üç tane rezerv alanı tespit edilmiş. Kırk üç tane rezerv alanın yirmi beş tanesi Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylanmış. Diğerleri de inceleme aşamasında. Onlar da onaylanacak. Bunların sayılarını da artıracağız. Temel hedefimiz bir an önce insanımızın kalıcı konutuna, esnafımızın da kalıcı iş yerlerine ulaşması”

şeklinde konuştu.

“BURADA 5 BİN 265 BAĞIMSIZ BİRİM İNŞA EDİLİYOR”

“Bakın gördüğünüz gibi bundan sonrası çok hızlı ilerleyecek” diyen Sami Er çarşı merkezinin temeli için 12 bin tane kazık çakıldığını da söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“On iki bin tane kazık çakıldı, büyük işlerin büyük bölümü gitti. Bundan sonra buranın çok daha hızlı ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Yani elbette ki buraya bir tuğlanın döşenmesi Malatya için bir umut, hepimiz için bir umut. Özellikle biz arkadaşlarımızdan rica ettik. Malatya halkımız burada çevre yolundan geçerken şu inşaatın yükseldiğini göremiyor. Dedik ki; ‘Vatandaş geçerken şuraları bir görsün.’ Ve bu bir umut olsun. Üzülerek söylüyorum, gitme eğiliminde olan kardeşlerimiz var. O eğilimi durduracağımız gibi göç etmiş kardeşlerimizin de Malatya’ya gelme eğilimleri olacak. Ben inanıyorum bir yıl içerisinde çarşımız ayağa kalkacak. Çarşımız ayağa kalktı mı? Umutlarımız da ayağa kalkacak. Burada 5 bin 265 bağımsız birim inşa ediliyor. Bunun 560 tanesi konut geri kalan kısmı iş yeri olacak.”

“İNŞAATLARIN YÜKSELDİĞİNİ HEP BERABER ŞAHİT OLACAĞIZ”

Yapılan çalışmalarla çarşı merkezin ayağa kaldırılacağını ve Malatya için bir umut olacağını söyleyen Ak Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise,

“Bugün geçtiğimiz sene eylül ayı itibariyle inşaatına başladığımız çarşı inşaatımızı sayın vekilim ve sayın büyükşehir belediye başkan adayımla beraber inceledik. Bu inşaatların böyle yükseldiğini görmek umutlarımızı yeşertiyor. Tabi burası çarşı merkezi. Çarşı olması sebebiyle de bizim için ciddi manada önemli. Hem şehrin psikolojisi anlamında önemli, hem de şehrin bir an önce ayağa kalkması anlamında önemli. Zemin iyileştirilmesi kapsamında 12 bin kazık çakıldı. Tabii haliyle yapılan bu zemin iyileştirme faaliyetleri süreci biraz uzattı. Nihayetinde zeminden kaynaklanan bu durum da giderildikten sonra inşaatların yükselmeye başladığını gördük. Bizlerin de umutları yeşerdi. Zemin iyileştirmesi de ciddi manada sağlanmış durumda. Bundan sonra inşaatların daha seri bir şekilde yükseleceğinden yana hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün Malatyalılara da bütün hemşerilerimize de bir moral, motivasyon olacak. Ve dolayısıyla da bu yükselen inşaatlar Allah'ın izniyle bu psikolojiden, deprem psikolojisinden bir an önce kurtulmamızın bir vesilesi olacak. Malatyalılarda yaygın kanaat şuydu; ‘Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa AK Parti yapar.’ O yüzden diyoruz burası umutların yeşerdiği yer. En ufak bir kuşkusu olan gitsin Doğanyol'a baksın, Kaleye baksın, Van'a baksın… Bundan sonra daha hızlı bir şekilde, inşaatların yükseldiğine hep beraber şahit olacağız”

ifadelerini kaydetti.