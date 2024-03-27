- G:

Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya AK Parti İl Başkanı Namık Gören depremlerin ardından yıkılan ve yapımına başlanan Malatya Çarşı Merkezinde incelemelerde bulundular. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er rezerv alanlarındaki sağlam konutlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak
Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak
+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Rezerv alanlarındaki sağlam konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Sami Er buradaki yapıların performans analizinin yapılacağını ve sağlam yapıların yıkılmayacağını söyledi.

Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

PERFORMANS ANALİZİ YAPILACAK

Rezerv alanlardaki binalardan karot örneği alınacağını ve performans analizi yapılacağını bildiren AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er,

 “Rezerv alanlarında yapılacak şey performans analizi. Bu binalar deprem gördü ve depremde dayak yedi, hasar aldı. Dolayısıyla rezerv alan içindeki binalardan karot örneği alınacak. Bu binaların röntgeni çekilecek. Laboratuvarlarda analizleri yapılacak. Bu analizler sonucu performans analizinde herhangi bir problem yoksa ve iyi çıkarsa elbette ki yıkılmayacak. Performans analizi kötü çıkarsa elbette yıkılır. İnsanlarımızı enkazla baş başa bırakacak değiliz”

şeklinde konuştu.
Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

“DEVLET VATANDAŞIN MALINA ÇÖKMEZ”

Rezerv alanlar hakkında bazı spekülasyonların olduğunu belirten Er,

 “Bazı arkadaşlar, belediyeciliği bilmeyen arkadaşlar, kentsel dönüşüm nedir haberi olmayan arkadaşlar rezerv alanlarını halkın gözünde küçük düşürmek, istismar etmek için akıllara zarar açıklamalarda bulunuyorlar. ‘Devlet buradan rant sağlayacak, buraları alacak’ diyorlar. Vatandaşımız şunu iyi bilsin, biz bunun garantörüyüz. Malatya halkı bize güvensin. Devlet vatandaşın malına çökmez. Devlet vatandaşın malının garantörüdür. Yasalarla da güvence altına alınmıştır. En büyük garantörü biziz. Vatandaşlar bizi belediye başkanı olarak seçerse biz buraların şehremini olacağız. Vatandaşların güveneceği yegane insan biz olacağız. Dolayısıyla vatandaşımız rahat olsun, kimse kimsenin malına çökmez. Spekülasyonlara kulak kabartmayın. Malatya’yı şu anda da gördüğünüz gibi ayağa kaldıracağız”

 dedi.

Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

“ÇARŞI MERKEZİ İŞİNİN SAHİBİ SAMİ ER OLACAK”

Seçimler sonucunda Sami Er’in seçilmesi halinde Malatya Çarşı Merkezin de sorumlusu olacağını söyleyen Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan ise,

“Bunu bütün Malatyalıların bilmesini isterim. Cumhurbaşkanımıza arz ettim, onlar da uygun gördüler. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey ile de tam bir mutabakat içerisindeyiz. Malatyalılar şunu soruyor; ‘Çarşı Merkezinin sahibi kim?’ 1 Nisan’dan itibaren vatandaşlar Sami Bey’i başkan olarak seçerlerse, teveccüh gösterirlerse çarşı merkezi işinin sahibi Sami Er olacak. Bizim uzmanlığımız dışında onun bu konuda bilgisi daha fazla, mühendislik bilgisi var. Bu işlere yıllarını vermiş, şehir planlamasını iyi biliyor. Bu işler de emin ellerde olacak”

açıklamalarında bulundu.

Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?
Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?
 
 

# Sami Er, AK Parti Malatya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, malatya merkez, malatya haber, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, malatya, malatya son dakika, rezerv alan, malatya rezerv alan, son dakika rezerv alan, malatya ak parti milletvekili, Abdurrahman Babacan, malatya çarşı merkezi

27 Mar 2024 - 14:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Garsonluk, odacılık, santral ve satış görevlisi alım ilanı Resmi İlandır mask
Garsonluk, odacılık, santral ve satış görevlisi alım ilanı
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALMA İLANI Resmi İlandır mask
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALMA İLANI
MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak? mask
Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?
Malatya’daki aile hekimleri nüfusa dayalı sistemden şikâyetçi mask
Malatya’daki aile hekimleri nüfusa dayalı sistemden şikâyetçi
Mobil Göç Noktası Malatya’da hizmette mask
Mobil Göç Noktası Malatya’da hizmette
Yeni nesli sosyal medya mı yetiştiriyor? mask
Yeni nesli sosyal medya mı yetiştiriyor?
“Dur” ihtarına uymadı kaza yaptı mask
“Dur” ihtarına uymadı kaza yaptı
AK Parti Başkanvekili Ünal Malatya’da mask
AK Parti Başkanvekili Ünal Malatya’da

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL