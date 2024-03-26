Mobil Göç Noktası Malatya’da hizmette

İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası araçları, 1 Aralık itibariyle diğer 25 büyükşehre de gönderildi. Malatya Kapalı Çarşı üzerinde de hizmet vermeye başlayan aracın içerisindeki sistemle, göçmenler hızlı bir şekilde sorgulanabiliyor. Malatya’da görev yapan Mobil Göç Noktası Aracının bugüne kadar toplamda 9 bin 571 sorgulama yaptığı, bu sorgulamalar neticesinde 151 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtiliyor.

SAYISI 162'YE ÇIKARILDI

Düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasını sağlayan "Mobil Göç Noktası" denetim araçlarının sayısının ise 162’ye çıkarıldığı bildirilirken bütün büyükşehirlerde bulunuyor.

Malatya’da görev yapan Mobil göç Noktası Aracının bugüne kadar toplamda 9 bin 571 sorgulama yaptığı, bu sorgulamalar neticesinde 151 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtiliyor.

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da İstanbul'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması, çalışmaların başarıya ulaşması neticesinde 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da faaliyete geçti. 1 Aralık itibariyle ise geriye kalan 25 büyükşehre Mobil Göç Noktası araçları gönderildi. Böylelikle şu anda 30 büyükşehirde, 162 ayrı noktada Mobil Göç Denetim Araçları, faaliyet gösteriyor. Bu araçlardan 103 tanesi ise İstanbul'da görev yapıyor.

PARMAK İZİ SORGULAMA YAPILIYOR

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası adı verilen denetim araçlarına davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı'nın Göç Uzmanı ve bir tercümanı görev alıyor.

Göç Uzmanı tarafından yabancının parmak izi alınıyor ve “Göç Net” veri tabanı üzerinden kimlik sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar hakkında derhal sınır dışı işlemleri başlatılıyor ve söz konusu yabancı şahıslar Geri Gönderme Merkezlerine sevk ediliyor.

Mobil Göç Noktası Denetim Araçları sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı, başka bir yere gitmek zorunda kalmadan, kontrol noktasının yakınındaki Mobil Göç Noktası Denetim Aracında, çok kısa bir süre içinde tespit edilebildiği için işlemlerin kolaylaştığı yetkililer tarafından dile getiriliyor.