AK Parti Başkanvekili Ünal Malatya’da
AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal bir dizi temas ve ziyaret için Malatya’ya geldi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal depremlerin ardından Malatya’da kurulan basın konteynerlerini ziyaret etti ve burada bir konuşma gerçekleştirerek 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti belediye başkan adayları için destek istedi.
Mahir Ünal’a eski AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ve Malatya İl Başkanı Namık Gören de eşlik etti. Malatya Basın ziyaretinde konuşan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesine yakın bir ilgisinin bulunduğunu, bu seçimin önümüzdeki süreç açısından kritik olduğunu söyledi.
“SEÇİM KRİTİK BİR DÖNEMİ OLUŞTURUYOR”
Malatya Basın Konteynerleri ziyareti esnasında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal,
“Biz de Kahramanmaraş’ta depremi yaşadık. Aynı dönemde aynı sorunları yaşadık. Cumhurbaşkanımız deprem bölgeleriyle çok yakından ilgilendi. Depremden etkilenen tüm bölgeler ile yakından ilgi var. Bu seçim de bundan sonraki dönem hakkında kritik bir süreci oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız Malatya için son derece deneyimli, TOKİ’de Emlak Konutta üst düzey görev almış, şehirciliği son derece iyi bilen bir profesyoneli aday gösterdi. Bizler de sahada vatandaşımızla birlikte destek turlarını yönetiyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum; depremi yaşadık. Hatay’ı ayağa kaldıran kimdi? Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaydı. Valilerimiz oradaydı, ama CHP Belediyesi ortada yoktu, İstanbul Ankara Belediyeleri ortada yoktu. Bütün şehirlerimizin yerel yönetimleri deprem sürecinde hükümetimiz ile adeta kenetlendi. Mehmet Özhaseki Bey buradaydı. AK Partili bütün belediyeler, deprem bölgesindeki belediyeler ile eşleştirildi. Herhangi bir ayrım yapılmadı. Bütün bakanlarımız deprem bölgesindeydi. Mehmet Nuri Ersoy Bey ve Milli eğitim Bakanımız buradaydı. Hem bakanlarımızla hem belediyelerimizle asrın felaketinin altından kalmak için asrın yardımlaşmasını oluşturduk. Buna da Sayın Cumhurbaşkanımız liderlik etti”
şeklinde konuştu.
“MALATYA SAMİ ER’İ VE AK PARTİLİ ADAYLARI SEÇECEK”
Yaklaşan yerel seçimlerde AK Partili Belediye Başkan adayları için destek isteyen Ünal şu ifadelere yer verdi:
“Şimdi bu seçimlerde, depremden sonra şehirlerimizi ayağa kaldıracak, geçtiğimiz bir yıl içinde yapılan hizmetleri ileri taşıyacak başkanlarımızı seçeceğiz. Malatya’da 8 bin kalıcı konut teslim edildi. Kalanları da inşallah teslim edeceğiz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bir millet mutabakatı olarak ortaya çıktı. Bu ittifak bir pazarlık ittifakı değil, masa başı ittifakı değil. Bir millet mutabakatı. Bu birlikteliği, söz konusu Türkiye olunca nasıl bir beraberlik gösterildiğini görüyoruz. Millet ittifakı bir pazarlık ittifakı olduğu için dağıldı ve birbirine düşmüş durumdalar. Milletin derdiyle dertlenen, milletin derdi söz konusu olunca kenetlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için canla başla çalışıyorlar. Diğer taraftan yaşananlara baktığımızda neyi görüyoruz; para makinalarında sayılan paraları görüyoruz, yapılan hesapları unutulan vaatleri görüyoruz. 2019’daki vaatleri hatırlamayan bir belediye başkanı görüyoruz. Biz milletimizin yanındayız, işimiz gücümüz milletimiz. Biz biliyoruz ki Malatya’da da hemşehrilerimiz Sami Er’i ve AK Partili adayları seçecek Cumhur İttifakı adaylarını seçecek. Sizlerin sorunlarını dinledik notları aldık, sorumluluk ve görevlerimizi de üstlendik. En kısa sürede yerine getireceğiz.”
23 Mar 2024 - 17:31 Malatya- Gündem
Mahreç Besime Güner
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.