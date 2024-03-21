Down sendromlular bugün doktor oldu

Down Sendromlular Günü dolayısıyla Battalgazi Devlet Hastanesinde ağırlanan çocuklar bir günlüğüne doktor oldular ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

“ONLARI DÜNYANIN GÜLEN YÜZLERİ VE ÇİÇEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, Down Sendromlular Günü dolayısıyla bugün farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, “Ülkemizde 100 binin üzerinde Down Sendromlu bireyimiz var. Onları da toplumun bir parçası olarak görüyoruz. Bunu bir hastalık olarak görmüyoruz, onları dünyanın gülen yüzleri ve çiçeği olarak görüyoruz. Kısa bir süreliğine de olsa hayallerinde olan doktorluk, hemşirelik gibi meslekleri de yaşatmak istedik. Ve onları bir günlüğüne sağlık çalışanı olarak gördük. Misafirlerimize hastanemizi tanıtmak ve farklı polikliniklerde muayene, müdahale işlemlerine yabancı olmamaları ve sosyal hayatın içinde daha mutlu, daha anlaşılır olma adına farkındalık oluşturduk” diye konuştu.

Gün boyu birçok dalda muayenelere katılan çocuklara gün sonunda ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Sosyal etkinliğe Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, Eğitmen Hoca Mert Şen’de katıldı. Program pasta kesimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı