Down sendromlular bugün doktor oldu

Down sendromlular 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla Malatya’da farklı bir etkinlik düzenlendi. Her yıl bir günlük asker olan Down Sendromlu bireyler bu yıl ise beyaz önlük giyerek doktor oldular. Battalgazi Devlet Hastanesinin konuğu olan çocuklar beyaz önlüklerini giyerek muayene yaptı, laboratuvara girdi, ortaya renkli görüntüler çıktı.