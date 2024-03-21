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Down sendromlular bugün doktor oldu

Down sendromlular 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla Malatya’da farklı bir etkinlik düzenlendi. Her yıl bir günlük asker olan Down Sendromlu bireyler bu yıl ise beyaz önlük giyerek doktor oldular. Battalgazi Devlet Hastanesinin konuğu olan çocuklar beyaz önlüklerini giyerek muayene yaptı, laboratuvara girdi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Down sendromlular bugün doktor oldu
Down sendromlular bugün doktor oldu
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Down Sendromlular Günü dolayısıyla Battalgazi Devlet Hastanesinde ağırlanan çocuklar bir günlüğüne doktor oldular ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Down sendromlular bugün doktor oldu

“ONLARI DÜNYANIN GÜLEN YÜZLERİ VE ÇİÇEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, Down Sendromlular Günü dolayısıyla bugün farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, “Ülkemizde 100 binin üzerinde Down Sendromlu bireyimiz var. Onları da toplumun bir parçası olarak görüyoruz. Bunu bir hastalık olarak görmüyoruz, onları dünyanın gülen yüzleri ve çiçeği olarak görüyoruz. Kısa bir süreliğine de olsa hayallerinde olan doktorluk, hemşirelik gibi meslekleri de yaşatmak istedik. Ve onları bir günlüğüne sağlık çalışanı olarak gördük. Misafirlerimize hastanemizi tanıtmak ve farklı polikliniklerde muayene, müdahale işlemlerine yabancı olmamaları ve sosyal hayatın içinde daha mutlu, daha anlaşılır olma adına farkındalık oluşturduk” diye konuştu.
Down sendromlular bugün doktor oldu

Gün boyu birçok dalda muayenelere katılan çocuklara gün sonunda ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Sosyal etkinliğe Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, Eğitmen Hoca Mert Şen’de katıldı. Program pasta kesimi ile son buldu.

Down sendromlular bugün doktor oldu
 
Down sendromlular bugün doktor oldu
 
Down sendromlular bugün doktor oldu
 
Down sendromlular bugün doktor oldu
 
Down sendromlular bugün doktor oldu
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 13:42 Malatya- Yaşam

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