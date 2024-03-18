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Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu

Türk milleti 18 Mart 1915 tarihinde canları pahasına savaşarak Çanakkale de büyük bir zafer kazandı. Savaşın sonlandığı gün olan 18 Mart günü zafer ile sonlanarak önemli bir tarih yazıldı. Malatya’da Çanakkale Zaferi ve aziz şehitlerin anma töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir mezarlığında dualar eşliğinde yapıldı.

Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu
Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu
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Malatya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünün anlam ve önemi adına Çanakkale’nin aziz şehitleri saygı ve şükranla anıldı.

Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit ve gazi aileleri, gazi dernek başkanları, siyasi temsilciler katıldı.

Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu

Törene katılanlardan 2.Ordu Komutanı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çelenk sunumu ile başlayan tören; saygı duruşu, havaya 3 el ateş edilmesi ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu

VALİ YAZICI ŞEHİTLİK DEFTERİNİ İMZALADI

Özel şehitlik defterini imzalayan Vali Ersin Yazıcı, “Başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Gazilerimize ve ayakta olanlara uzun ömürler diliyoruz. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bir aradayız. ‘Çanakkale geçilmezi’ bütün dünyaya öğreten başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de “Çanakkale Geçilmezi” yazan Türk ordusuna, Türk milletine şükranlarımızı, minnetimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu
 

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18 Mar 2024 - 15:07 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten
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