Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu
Türk milleti 18 Mart 1915 tarihinde canları pahasına savaşarak Çanakkale de büyük bir zafer kazandı. Savaşın sonlandığı gün olan 18 Mart günü zafer ile sonlanarak önemli bir tarih yazıldı. Malatya’da Çanakkale Zaferi ve aziz şehitlerin anma töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir mezarlığında dualar eşliğinde yapıldı.
Malatya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünün anlam ve önemi adına Çanakkale’nin aziz şehitleri saygı ve şükranla anıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit ve gazi aileleri, gazi dernek başkanları, siyasi temsilciler katıldı.
Törene katılanlardan 2.Ordu Komutanı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çelenk sunumu ile başlayan tören; saygı duruşu, havaya 3 el ateş edilmesi ve İstiklal Marşı ile devam etti.
VALİ YAZICI ŞEHİTLİK DEFTERİNİ İMZALADI
Özel şehitlik defterini imzalayan Vali Ersin Yazıcı, “Başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Gazilerimize ve ayakta olanlara uzun ömürler diliyoruz. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bir aradayız. ‘Çanakkale geçilmezi’ bütün dünyaya öğreten başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de “Çanakkale Geçilmezi” yazan Türk ordusuna, Türk milletine şükranlarımızı, minnetimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.
18 Mar 2024 - 15:07 Malatya- Gündem
Mahreç Murat İpekten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.