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Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge’nin evi ve ağılları depremde yıkılırken, 80 yaşındaki annesi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini enkazdan elleriyle çıkaran Menge, eşi ve yakınlarıyla yaşam alanlarını terk etmeyerek üretime devam ediyor.

Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor
Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor
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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki evi, ağılı yıkılan ve 80 yaşındaki annesini kaybeden büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge her şeye üreticilik yapıyor.

Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Akçadağ ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Özellikle Ören, Başpınar, Bahri mahallelerinde yüzlerce yapı enkaza dönerken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu. Başpınar Mahallesi Dikendede Mevkii’nde yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ve depremlerde evi ve ağılları yıkılan Ahmet Menge, eşi Ayşegül Menge ve yakınları ise her şeye rağmen üretime devam ediyor.

Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor

“GERİYE KALAN 6-7 HAYVANLA ÜRETİME DEVAM ETTİK”

Depremlerde birçok hayvanı telef olan bölge sakinlerinden Büyükbaş Hayvan üreticisi Bülent Menge her şeye rağmen üretime devam ettiklerini kaydederek, “6 Şubat depremlerinde evimiz ve ağılımız yıkıldı, dört beş hayvanımız telef oldu. Geriye kalan 6-7 hayvanla üretime devam ettik. Elde ettiğimiz sütleri marketlere satıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz” dedi.
Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor

“İŞİMİZİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Depremlerde annesini kaybeden Hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge ise geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını ifade ederek, "Depremlerde evimiz ve ağılımız yıkıldı, annemi kaybettim. 20 baş büyükbaş hayvanımız var bu hayvanlarla üretime devam ediyoruz. Elde edilen sütleri ilçe merkezinde satışa sunuyoruz. İşimizi bırakmayı düşünmüyoruz, devletimizde destek bekliyoruz” diye konuştu.

Depremzede yetiştiricilerin azmi takdir topluyor
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Mar 2024 - 12:23 Malatya- Gündem

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