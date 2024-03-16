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İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi…

İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
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6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok mahalle zarar gördü. Depremlerden sonra hasar alan yerlerden biri de Nuriye Mahallesi oldu. Mahallede hasarlı birçok binanın yıkımı tamamlansa da halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor.

İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi

HALEP CADDESİ

Depremlerden sonra Nuriye mahallesine bağlı olan Halep Caddesi’nde birçok yıkım gerçekleşti. Caddede gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı alanlar boş arazilere dönüştü. Yıkımlardan sonra zarar gören kaldırımlar asfalt dökülerek tamir edildi. Cadde de düzeltilen kaldırımlar ve yıkılan binaların boş arazileri araç sahipleri için park alanına dönüştü.

İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi

MOLLA KADİR SOKAK

Molla Kadir Sokak’ta ağır hasarlı binalar yıkılmış ve yerini boş araziye bırakmış durumda. Malatya’nın birçok yerinde olduğu gibi Molla Kadir Sokak’ta da kaldırımlar zarar görmüş durumda.
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi

AĞCOLAR SOKAK

Depremlerden az hasar alan sokaklardan biri olan Ağcolar Sokak’ta bazı binalar yıkılıp enkazı kaldırılmış durumda. Yıkımın az olmasına rağmen sokak sakinliğini koruyor.

İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi

ŞAMLIOĞLU SOKAK

6 Şubat depremlerinden sonra az sayıda yapı hasarı oluşan sokaklardan birisi de Şamlıoğlu Sokak. Ağır hasarlı binaların az olduğu sokakta hasar alan binalar yıkılmış durumda.

İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
 
 

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16 Mar 2024 - 23:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya
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