İkiz depremlerin ardından Nuriye Mahallesi
Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi…
6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok mahalle zarar gördü. Depremlerden sonra hasar alan yerlerden biri de Nuriye Mahallesi oldu. Mahallede hasarlı birçok binanın yıkımı tamamlansa da halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor.
HALEP CADDESİ
Depremlerden sonra Nuriye mahallesine bağlı olan Halep Caddesi’nde birçok yıkım gerçekleşti. Caddede gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı alanlar boş arazilere dönüştü. Yıkımlardan sonra zarar gören kaldırımlar asfalt dökülerek tamir edildi. Cadde de düzeltilen kaldırımlar ve yıkılan binaların boş arazileri araç sahipleri için park alanına dönüştü.
MOLLA KADİR SOKAK
Molla Kadir Sokak’ta ağır hasarlı binalar yıkılmış ve yerini boş araziye bırakmış durumda. Malatya’nın birçok yerinde olduğu gibi Molla Kadir Sokak’ta da kaldırımlar zarar görmüş durumda.
AĞCOLAR SOKAK
Depremlerden az hasar alan sokaklardan biri olan Ağcolar Sokak’ta bazı binalar yıkılıp enkazı kaldırılmış durumda. Yıkımın az olmasına rağmen sokak sakinliğini koruyor.
ŞAMLIOĞLU SOKAK
6 Şubat depremlerinden sonra az sayıda yapı hasarı oluşan sokaklardan birisi de Şamlıoğlu Sokak. Ağır hasarlı binaların az olduğu sokakta hasar alan binalar yıkılmış durumda.
16 Mar 2024 - 23:06 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.