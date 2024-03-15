MTÜ’de deprem çalışmaları devam ediyor

Yaklaşık 25 yeni programın açıldığı üniversitede 6 bin olan öğrenci sayısı 9 bine çıkarılırken, aralarında rektörlük binasının da bulunduğu bazı bölümlerin Yeşilyurt yerleşkesine taşınması hedefleniyor.

“ÜNİVERSİTEMİZ DE BİRÇOK KURUM GİBİ OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Depremlere 8’i öğrenci toplamda 11 kayıp verdiklerini belirten Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, “6 Şubat 2023’te meydana gelen iki büyük depremde üniversitemiz de birçok kurum gibi olumsuz etkilendi. Sekiz öğrencimiz, iki akademik, bir idari personelimiz depremlerde vefat etti. Deprem sırasında eğitim verdiğimiz sanat tasarım ve mimarlık ile mühendislik fakültemize ait binamız ağır hasar aldı. Bunun ardından yeni yerleşkemizdeki binalarımızın daha hızlı faaliyete geçmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan destek alarak inşaatları hızlandırdık. Ayrıca sekiz ilçemizde bulunan Meslek Yüksek Okulu (MYO) içerisinde özellikle Doğanşehir, Akçadağ ve Arapgir’deki okullarımız depremlerde etkilendi. Buradaki okullarımız için de bütçe desteği alarak hızlıca tadilatları gerçekleştirip eğitim ve öğretime güz yarıyılında başlamış olduk. Doğanşehir’deki Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu’ndaki tüm tadilat giderleri aile tarafından karşılandı, inşallah orası da önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetişecek” dedi.

“YURTLARIN KAPASİTELERİNİN YETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEREK BÖYLE BİR KARAR ALDIK”

Yaklaşık 25 yeni programın açıldığı üniversitede 6 bin olan öğrenci sayısının 9 bine çıkarıldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Bentli, “Sağlık Bilimleri, Tıp Fakültesi ile Sanat Tasarım hariç uygulamalı dersleri bulunmayan tüm fakültelerimizde ve MYO’lardaki birinci sınıflar için dönemi uzaktan eğitim vererek geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü yurtların kapasitelerinin yetmeyeceğini düşünerek böyle bir karar aldık, şu anda uzaktan eğitim konusunda öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadan eğitimlerini almaktadır. İnşallah önümüzdeki yıl bir sıkıntı olmaması halinde tüm birimlerde eğitim ve öğretim yüz yüze gerçekleşecek. Deprem sonrası bazı konuları da avantaja çevirmeye çalıştık. YÖK’ten destek alarak 3'ü ön lisans 22'si lisans programı olmak üzere 25 program açıldı. 6 bin olan öğrenci sayımızı dört yıl içerisinde yüzde elli arttırmayı planlarken, bu sayıyı bir yıl içerisinde 9 bine çıkardık. Tabi bu hızlı büyümenin bizlere yeni ihtiyaçlar doğurduğunu görüyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşerek hem yeni yerleşkemizdeki yemekhanemiz ve merkezi dersliğin ihalesini yaparak inşaatına başlayacağız. Bu arada da inşaatların tamamlanma süresi uzayabilir diye prefabrik bir takım sınıflarda yaparak artacak öğrenci sayımızı karşılamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“YEŞİLYURT’TAKİ YENİ YERLEŞKEMİZE TAŞIMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Üniversitenin Yeşilyurt yerleşkesindeki öğrenci sayısının artacağına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bentli, "Yeşilyurt yerleşkemizde daha önce Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp binası olarak planlanan merkezi de alınan destek bütçe ile tamamlamış bulunuyoruz. Bir iki ay içerisinde Sanat Tasarım ve Mimarlık ile Mühendislik Fakültemizi buraya taşıdıktan sonra Yeşilyurt’taki öğrenci sayımız Battalgazi yerleşkemizdeki öğrenci sayımızdan daha fazla olacak. Bu noktada önümüzdeki yıl üniversitemizin idari birimlerini Yeşilyurt’taki yeni yerleşkemize taşımayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı