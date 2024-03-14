- G:

Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta

İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde bulunan 168 yılık İncirlik Camii görenleri kendine hayran bırakıyor. 1856 tarihinde yapılan cami birçok depreme ve koşula direnerek ayakta kaldı. 6 Şubat depremlerinde ve öncesinde birçok depreme maruz kalan cami her şeye rağmen ibadete gelenleri ağırlamaya devam ediyor.

Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta
Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta
+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde bulunan 168 yılık İncirlik Camii görenleri kendine hayran bırakıyor. 1856 tarihinde yapılan cami birçok depreme ve koşula direnerek ayakta kaldı. 6 Şubat depremlerinde ve öncesinde birçok depreme maruz kalan cami her şeye rağmen ibadete gelenleri ağırlamaya devam ediyor.

Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta

Caminin girişinde bulunan Arapça yazılar ve motifler görenlerin ilgisini çekiyor. Dikdörtgen olarak planlanan ve yapılan caminin daha sonradan giriş kısmından genişletildiği biliniyor.

Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta

1856 YILINDA YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN SAĞLAMLIĞINI KORUYOR

İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde bulunan 1856 yılında yapılan 168 yılık cami, dikdörtgen şeklinde planlanıp inşa ediliyor. Daha sonra caminin giriş kısmına eklemeler yapılarak genişletiliyor. Ana kısım kerpiç olarak yapılan caminin girişinde Arapça yazılar ve motifler bulunuyor. Caminin bulunduğu mahallede birçok kerpiç yapı da yer almakta. 6 Şubat depremlerinden sonra mahallede birçok kerpiç yapı yıkılsa da İncirlik Cami depremlere göğüs geriyor.
Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta

CAMİ İBADETE GELENLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR

Cami 1856 yılında yapılmış olmasına rağmen sağlamlığını koruyarak hizmet vermeye devam ediyor. 168 yılık caminin girişindeki Arapça yazılar ve motifler dikkat çekiyor. Ayrıca caminin dış cephesinde de yenilemeler yapıldığı bilgisi mevcut. Cami vatandaşlar tarafından aktif bir şekilde kullanılırken yapının girişinde bulunan desenler ve yazıtlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Tarihi cami adeta vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta
,Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta
 

# İlyas Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, İncirlik Camii

14 Mar 2024 - 16:38 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİNDEN İLAN
Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan Resmi İlandır mask
Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan
Malatya Şeker Fabrikası'ndan İhale İlanı Resmi İlandır mask
Malatya Şeker Fabrikası'ndan İhale İlanı
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta mask
Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta
Malatyalı esnaflar Ramazan’ı konteynerde karşıladı mask
Malatyalı esnaflar Ramazan’ı konteynerde karşıladı
Malatya’da 200 yıllık tarih tekrar ayağa kaldırılıyor mask
Malatya’da 200 yıllık tarih tekrar ayağa kaldırılıyor
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı mask
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlemediniz: Küçük Ömer'den muhteşem yorum! mask
İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlemediniz: Küçük Ömer'den muhteşem yorum!
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor mask
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL