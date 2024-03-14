,Malatya’daki 168 yıllık mahalle camisi hâlâ ayakta

İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde bulunan 168 yılık İncirlik Camii görenleri kendine hayran bırakıyor. 1856 tarihinde yapılan cami birçok depreme ve koşula direnerek ayakta kaldı. 6 Şubat depremlerinde ve öncesinde birçok depreme maruz kalan cami her şeye rağmen ibadete gelenleri ağırlamaya devam ediyor.

Caminin girişinde bulunan Arapça yazılar ve motifler görenlerin ilgisini çekiyor. Dikdörtgen olarak planlanan ve yapılan caminin daha sonradan giriş kısmından genişletildiği biliniyor.

1856 YILINDA YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN SAĞLAMLIĞINI KORUYOR

İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde bulunan 1856 yılında yapılan 168 yılık cami, dikdörtgen şeklinde planlanıp inşa ediliyor. Daha sonra caminin giriş kısmına eklemeler yapılarak genişletiliyor. Ana kısım kerpiç olarak yapılan caminin girişinde Arapça yazılar ve motifler bulunuyor. Caminin bulunduğu mahallede birçok kerpiç yapı da yer almakta. 6 Şubat depremlerinden sonra mahallede birçok kerpiç yapı yıkılsa da İncirlik Cami depremlere göğüs geriyor.

CAMİ İBADETE GELENLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR

Cami 1856 yılında yapılmış olmasına rağmen sağlamlığını koruyarak hizmet vermeye devam ediyor. 168 yılık caminin girişindeki Arapça yazılar ve motifler dikkat çekiyor. Ayrıca caminin dış cephesinde de yenilemeler yapıldığı bilgisi mevcut. Cami vatandaşlar tarafından aktif bir şekilde kullanılırken yapının girişinde bulunan desenler ve yazıtlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Tarihi cami adeta vatandaşları kendine hayran bırakıyor.