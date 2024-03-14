Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra İskender Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.

NEŞRİYAT SOKAK

İskender Mahallesi’ne bağlı olan Neşriyat Sokak’ta birçok bina ağır hasar almış durumda. Depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan ağır hasarlı yapılar çevredeki birçok vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor.

HİLAL SOKAK

Hilal Sokak’ta birçok kerpiç yapı bulunuyor. Bazı kerpiç yapılar yıkılarak yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Gerçekleşen yıkımlardan sonra sokaktaki boş araziler araç sahipleri için park alanı olarak kullanılıyor.

SANTRAL SOKAK

Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Dua Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

ŞİMŞEK SOKAK

Sokakta bulunan yapıların yüksek katlı olmaması ve yeni olması depremden en az hasarla çıkmasını sağladı. Sokakta birçok yapı ayakta kalsa da bazı yapılar hasar aldı.