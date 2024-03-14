Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum
Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi…
6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra İskender Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.
NEŞRİYAT SOKAK
İskender Mahallesi’ne bağlı olan Neşriyat Sokak’ta birçok bina ağır hasar almış durumda. Depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan ağır hasarlı yapılar çevredeki birçok vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor.
HİLAL SOKAK
Hilal Sokak’ta birçok kerpiç yapı bulunuyor. Bazı kerpiç yapılar yıkılarak yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Gerçekleşen yıkımlardan sonra sokaktaki boş araziler araç sahipleri için park alanı olarak kullanılıyor.
SANTRAL SOKAK
Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Dua Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.
ŞİMŞEK SOKAK
Sokakta bulunan yapıların yüksek katlı olmaması ve yeni olması depremden en az hasarla çıkmasını sağladı. Sokakta birçok yapı ayakta kalsa da bazı yapılar hasar aldı.
14 Mar 2024 - 16:19 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.