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Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü kapsamında Malatya’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' u Anma Programı gerçekleştirildi.

Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
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Bugün Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, kaymakamlar, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan program günün anlam ve önemine ilişkin bir video gösterimi ile devam etti. İstiklal Marşı’na, Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de eşlik etti.

Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri Ali İhsan Ataş ve Sırma Koçakelçi’nin, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sunumu ile devam eden program  Akmercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin orotoryo gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
 
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
 
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
 
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
 
Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
 

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12 Mar 2024 - 11:51 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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