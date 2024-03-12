- G:

İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlemediniz: Küçük Ömer'den muhteşem yorum!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Doğanşehir ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu ve kendine hayran bıraktı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Doğanşehir ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu ve kendine hayran bıraktı.

Evde ara sıra İstiklal Marşı'nı dinlediğini ifade eden Baba Hacı Konak, "Bu durum çocuğumun dikkatini çekmiş. Bir gün eve geldiğimde bana da sürpriz oldu, tabletinden izlerken İstiklal Marşı'nı ezberledi. Biz öğretmedik, Ömer Faruk kendisi öğrendi. Bu durum beni çok memnun etti ve gururlandırdı. Ömer Faruk İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor" dedi.

Baba Hacı Konak, Küçük Ömer’in İstiklal Marşı'nı ezbere okuması karşısında çok fazla duygulandığını belirterek, gururlandığını da söyledi.
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ömer Faruk Konak, istiklal marşı, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, Malatya haberleri, Hacı Konak, malatya Ömer Faruk Konak, doğanşehir Ömer Faruk Konak

12 Mar 2024 - 10:03 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan Resmi İlandır mask
Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan
Malatya Şeker Fabrikası'ndan İhale İlanı Resmi İlandır mask
Malatya Şeker Fabrikası'ndan İhale İlanı
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI
İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlemediniz: Küçük Ömer'den muhteşem yorum! mask
İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlemediniz: Küçük Ömer'den muhteşem yorum!
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor mask
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu mask
Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
Malatya’da Akaryakıtçılar Derneği yeni başkanını seçti mask
Malatya’da Akaryakıtçılar Derneği yeni başkanını seçti
Sami Er Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi mask
Sami Er Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi
Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı mask
Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL