İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlemediniz: Küçük Ömer'den muhteşem yorum!
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Doğanşehir ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu ve kendine hayran bıraktı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Doğanşehir ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu ve kendine hayran bıraktı.
Evde ara sıra İstiklal Marşı'nı dinlediğini ifade eden Baba Hacı Konak, "Bu durum çocuğumun dikkatini çekmiş. Bir gün eve geldiğimde bana da sürpriz oldu, tabletinden izlerken İstiklal Marşı'nı ezberledi. Biz öğretmedik, Ömer Faruk kendisi öğrendi. Bu durum beni çok memnun etti ve gururlandırdı. Ömer Faruk İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor" dedi.
Baba Hacı Konak, Küçük Ömer’in İstiklal Marşı'nı ezbere okuması karşısında çok fazla duygulandığını belirterek, gururlandığını da söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.