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Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor

6 Şubat depremlerinde birçok tarihi yapı gibi Yusuf Ziya Paşa Cami’si de hasar aldı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan 232 yılık Yusuf Ziya Paşa Cami’nin tadilat çalışmalarına başlandı. Diyarbakır ve Maden-i Humayun Emiri olan Yusuf Ziya Paşa oğlu Şa’di Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırılan caminin tadilat süreci devam ediyor.

Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
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İzzetiye Mahallesi’ne bağlı Mücelli Caddesi’nde bulunan 1792 yılında yapılan caminin dikdörtgen planlı olup üzeri ahşap çatı ile kapatılmıştır. 6 Şubat depremlerine göğüs geren cami hasarsız gibi görünse de kullanıma kapatılıp tadilatına başlandı.

Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor

ZAMANA MEYDAN OKUYAN CAMİNİN İÇİNDE 3 MEZAR BULUNUYOR

Malatya’da İzzetiye Mahallesi’nde bulunan ve 232 yıldır zamana meydan okuyan Yusuf Ziya Paşa Cami 6 Şubat depremlerinde birçok tarihi yapı gibi hasar aldı. Depremlerde yıkılan bazı tarihi camilerin aksine ayakta durmayı başaran bu cami, önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Koruma altına alınıp etrafı kapatılan caminin tadilatına başlandı. Yusuf Ziya Paşa Cami İzzetiye Mahallesi, Mücelli Caddesi, 1’inci Sokak’ta yer alıyor.

Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor

Diyarbakır ve Maden-i Humayun Emini olan Yusuf Ziya Paşa oğlu Şa’di Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırdığı camini içerisinde 3 mezar bulunuyor. Mezar taşlarında yazılı olan tarihler ise 1840, 1880 ve 1901 şeklindedir. Mezarlardan biri 1840 doğumlu Maraşlı Süleyman Paşa’nın mezarı, biri 1887 tarihinde ölen Şakir Paşa’nın kızı Hamdiye Hanımın mezarı ve sonuncu 1901 tarihli mezarın ise kime ait olduğu bilinmiyor. Caminin iç kısmında tadilatlar devam ederken minaresinde de güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
 
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
 
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
 
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
 
Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor
 

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11 Mar 2024 - 14:02 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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