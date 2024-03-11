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Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu

Malatya’da yaşan 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, öğretmenlik hayalinden vazgeçerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu. 12 dönümlük bir alan üzerine kurulan modern tesiste şimdilerde günlük 300 litre süt üretimi yapan Gökhan Balcı hedefinin üretim kapasitesini artırmak olduğunu söyledi.

Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde yaşayan evli iki çocuk babası 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğinden vazgeçerek büyükbaş hayvan tesisi kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulundu. Yüksek Lisans eğitimini de başarı ile tamamlayan Gökhan Balcı yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine çok yaklaşmışken, ailesinin de desteği ile başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekleçiftlik kurdu. 12 dönümlük bir alan üzerine kurulan modern tesiste şimdilerde günlük 300 litre süt üretimi yapan Gökhan Balcı hedefinin üretim kapasitesini artırmak olduğunu söyledi.

Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu

“HAYVANCILIĞA OLAN İLGİM NEDENİYLE SÜT SIĞIRCILIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÖNELDİM”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) görev yapan bir personelin tavsiyesi üzerine çiftlik kurmak için 4 yıl önce başvuruda bulunduklarını kaydeden Gökhan Balcı,
"Kimya öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da yaptım. Hayvancılığa olan ilgim nedeniyle süt sığırcılığı yetiştiriciliğine yöneldim. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunduğumuz projemizin onaylanmasının ardından üretime başladık. Ürettiğimiz sütlerin bir kısmını kendimiz tüketiyoruz geriye kalanlar ise firmalara satıyoruz"

 ifadelerini kullandı.

Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç’un her zaman kendilerine destek olduğunu da aktaran Balcı, hedeflerinin 80 olan hayvan sayısını daha da çoğaltarak üretim kapasitesini arttırmak olduğunu söyledi.

Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurduÖğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
 
Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
 
Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
 
Öğretmenliği bırakıp Malatya’da çiftlik kurdu
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Mar 2024 - 11:57 Malatya- Yaşam

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