Malatya’da Akaryakıtçılar Derneği yeni başkanını seçti

Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanlığına getirilen Bülent Güngör’ de,” Bu mesleği doğrusu ve layıkıyla yapmak istiyoruz. Yeni yönetimimle beraber hepinizi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız” ifadesini kaydetti.

Yapılan toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği yapan ve aynı zamanda iş insanı olan Arif Aksoğan, eski Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal ve yerine gelen Bülent Güngör, iş insanları ve dernek üyeleri katılım sağladı.

“DERNEĞİMİZE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLMUŞTUR”

Genel kurulu toplantısına başlamadan önce misafir karşılama konuşması yapan iş insanı İsmail Hakkı Peker,

“Akaryakıtçılar derneğimizin olağan genel kurulu için toplanmış bulunmaktayız. Bülent Başkanımızın özel işlerinden dolayı derneğimizin yönetim kurulu başkanlığını maalesef bırakıyor. Bu zamana kadar derneğimize çok büyük katkıları olmuştur. Bülent Beyle dernek daha güzel ivme kazandı. Olaylara bakış açımızı, mesleğimizdeki isteklerimizi, taleplerimizi kısa zamanda ihtiyaç olan gerekenleri yapma konusunda çok başarılı dönem geçirdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

“MİLLİ SAVUNMA BAKANINA KONUYU İLETTİK”

Bülent Önal, Akaryakıtçılar Derneği Başkanlığı görevinde verdiği hizmeti şu şekilde ifade etti:

“16 Şubat 2019’dan itibaren göreve başladım. Özellikle COVİD dönemi ve deprem döneminde de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Sektörümüzü ayağa kaldırmak, sıkıntılarını dile getirmek için çok fazla faaliyetlerde bulunduk. Özellikle deprem zamanı yolların birçoğu kapalıydı yakıt ikmali yapamadık. Burada Afat İl Koordinasyonunda görev aldım. Turizm bakanımızla beraber bir çalışma yürüttük. O dönemde akaryakıt istasyonumuzda yakıt kalmamıştı. O dönem sayın bakanımızın iradesi ve hızlı bir şekilde aksiyon almasıyla orada görüşerek Milli Savunma Bakanına konuyu ilettik. Sizin de şahit olduğunuz gibi hızlı bir şekilde organize olduk ve yaklaşık 12-13 güne yakın bir ikmal yaptık. Nöbet çizelgesi hakkaniyeti mesul alacak şekilde tüm istasyonlara böldük.”

“ALLAH O GÜNLERİ BİR DAHA YAŞATMASIN”

Önal,

“Depremde yıkılan bir Malatya’mız vardı. İnsanların gidecek yerleri olmadığı için bazı vatandaşlarımız küçücük odada 48 kişi 4-5 gün kaldılar. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Özellikle su bulamadık. Dişlerimizi fırçalayamadık, yemek yiyemedik ve karı eriterek su içtik. Dolayısıyla bunlar inşallah geri yaşanmaz. İnşallah Malatya’mız hak ettiği yerde küllerinden yeniden doğar. Taprisle dirsek direğeyiz ve tapris bizim arkamızda. Sesimizi duyurmak için onlarında desteğini isteyeceğim”

dedi.

“KADİM ŞEHRİMİZ KÜLLERİNDEN DOĞACAK”

Akaryakıtçılar Derneği Başkanlığı görevine son olarak veda konuşması yapan iş adamı Bülent Önal,

“Herkesi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı ve yakınlarına sabırlar diliyorum. 31 Mart seçiminin ülkemize hayırlı olmasını vesile ediyorum. Güzel şehrimizin güzel insanları asrın felaketi Malatya’mızı yerle bir etti. Anılarımız ve hatıralarımız yok oldu. Yürekten inanıyorum burada bulunan her birimizin çabasıyla, gayretiyle kadim şehrimiz küllerinden doğacak. 16 Şubat’ta büyük hedeflerle desteklerle yola çıktığım Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni bir kariyer hedefi için affınızı talep ederek aranızdan ayrılıyorum. Sizlere her zaman hizmet etmek bir gurur kaynağı olmuştur. Meslek taşlarıma, Yönetim kurulu başkanlarına, maderimizin önceki dönem tüm başkanlarımıza, sektörün büyüklerine ve son olarak bana desteğini esirgemeyen ve zamanlarını çaldığım eşim ve çocuklarıma huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Allah herkese böyle bir ayrılık nasip etsin. Malatya’nın kıymetli iş insanı Bülent Güngör’e de yönetimi devrediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hakkınızı helal edin Allaha emanet olun saygılar sunarım”

şeklinde konuştu.

“GURUR DUYUYORUM”

Akaryakıt Derneği Başkanı Bülent Güngör ise deprem sonrasında vatandaşların istasyonlara akın ettiğini belirterek,

“Deprem sonrası evlerini kaybeden vatandaşların sığındığı yerler istasyonlar oldu. İstasyonda sığındıkları yer onlara yuva oldu. Arabalarındaki yakıtı ikmal edere, istasyonlardaki alt yapımızla vermiş olduğumuz hizmetle hayata tutundurmaya çalıştırdık. Hepimiz bunları sağladık ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bundan da gurur duyuyorum”

ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTI KULLANIMI SADECE 12 AYDA YÜZDE 100 ARTTI”

Kredi kartı kullanımının yüzde yüz olduğuna değinen Güngör,

“İstasyon sayımız 12 bin 548 adet, çalışan sayımız yaklaşık 250 bin kişi, İlimizde istasyon sayısı 135 adet, çalışan sayımız bin kişidir. Ülkemizin her noktasına hizmet veren sektörümüz, can çekişmektedir. Bir istasyonun kuruluşu ve faaliyete geçilmesi 50 milyon TL olup, ortalama 15 personel ile faaliyetini sürdürmektedir. 2022’nin 2’nci ayından itibaren, 2023’ün sonuna kadar baktığımızda kredi kartı kullanımı sadece 12 ayda yüzde 100 arttı. Alışveriş merkezlerinden sonra kredi kartının en çok kullanıldığı sektör akaryakıt sektörüdür. Maliyet olduğu gibi bayiye yansıyor. Bu oranın yüzde 450 arması 2023’ün 6’ncı ayından itibaren başladı. Çünkü politika faizi artmaya başladı. Sene başında yüzde 8,5 olan politika faizi yüzde 45’lere çıktı”

dedi.

“MALİYETLERİ KARŞILAMAMIZA OLANAK YOK”

“Artık istasyonlarda nakit para dönmüyor” diyen Güngör,

“31 Aralık 2022'de yani bir sene önce bizim kredi kartı komisyon maliyetimiz litrede 24 kuruş idi. Günümüzde ise bu rakam 1,40 TL, satışlarımızın Yüzde 25’ini elektronik satış olarak düşünüyoruz. Bu yüzde 25’i düştükten sonra kalan satışın en az yüzde 85'inin kredi kartı ile satıldığını düşünüyoruz ki şehir içi istasyonlarda bu oran yüzde 95’lere varıyor aslında. Çünkü artık istasyonlarda nakit para dönmüyor. Satışların tamamının, yüzde yüzünün kredi kartı olduğunu düşündüğümüzde ise maliyetimiz 1,40TL’ye çıkıyor. Yani bir yılda sadece kart komisyon maliyeti yüzde 450 artarken kâr marjımız 12 ayda yüzde 74 arttı. Bu koşullarda bu maliyetleri karşılamamıza olanak yok”

ifadelerini kullandı.

Güngör son olarak şu şekilde konuştu:

“Bu mesleği doğrusu ve layıkıyla yapmak istiyoruz. Yeni yönetimimle beraber hepinizi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Gerekli desteği gördüğümüz için ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Genel kurumuzun ve yönetimimizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim ve saygılar sunuyorum.”