Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı

Malatya Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile Baro Sosyal Tesislerinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Duygu Hanlıoğlu Levent tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesine dikkat çekildi.

Malatya Barosu olarak kadınları hak ve kazanımlarından bir nebze dahi geriye götürecek her türlü söylem, girişim ve eylemin karşısında olduklarını vurgulayan Levent, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelelerine devam edeceklerini ve dayanışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

“KADIN MÜCADELESİNİN SEMBOLÜDÜR”

Hukuka aykırı olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi’nde keyfiyetle çıkıldığını söyleyen Duygu Hanlıoğlu Levent,

“8 Mart eşit işe eşit ücret isteyen kadınların neredeyse 200 yıl öncesinden bugünkü eşitlik ve adalet mücadelemize ışık tuttuğu dayanışmanın ve direnişin adı. Tüm dünyanın kadın insan hakları ihlallerine karşı yaşamın her alanında eşit ve adalet talep etme kararlılığı, ayrımcılığa ve şiddete karşı duruşu kadın mücadelesinin sembolüdür. Başta cumhuriyetimizin devrim yasalarından olan ve kadın ile erkeğe eşit konuma getirmeyi amaçlayan laik, medeni kanunumuz olmak üzere kadın mücadelesi sonucunda yasal güvenceye kavuşturulan kazanımlarımızın daha ileriye taşınmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin mutlak suretle sağlanmasını, kadına yönelik şiddeti önleyici bütüncül politikaların geliştirilmesini, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin son bulmasını savunurken İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde keyfiyetle çıkıldığı, şeriat karşıtı düşüncelerini açıkladığı için meslektaşımızın gözaltına alındığı, bir günde 8 kadının katledildiği, uygulanan cezasızlık politikalarının erkek failleri daha da cesaretlendirdiği bir süreçten geçiyoruz”

şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZİ VE DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRECEĞİMİZİ KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUZ”

Kadınların birçok alanda elde ettikleri başarıların mücadelelerine güç kattığını dile belirten Duygu Hanlıoğlu Levent,

“Bütün bunlara rağmen cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında kadınlar sanat, spor ve bilim dallarında uluslararası arenada elde ettiği başarılarla mücadelemize güç katıyor ve kadınların yıllardır büyük bir inanç ve azimle sürdürdüğü mücadele demokrasinin temellerini oluşturuyor. Malatya Barosu olarak uzun yıllar verilen kadın mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından bizi bir nebze dahi geriye götürecek her türlü söylem, girişim, eylem ve karanlık zihniyetin karşısında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadın insan haklarının yaşama geçirildiği, kadının hayatın her alanında erkekle eşit konumda ve özgür bir birey olarak var olduğu, ayrımcılık, yoksulluk ve şiddetin son bulduğu, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz”

ifadelerine yer verdi.