- G:

Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı

8 Mart’ın eşit işe eşit ücret isteyen kadınların dayanışması ve direnişinin adı olduğunu belirten Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Duygu Hanlıoğlu Levent, “Tüm dünyanın kadın insan hakları ihlallerine karşı yaşamın her alanında eşit ve adalet talep etme kararlılığı, ayrımcılığa ve şiddete karşı duruşu kadın mücadelesinin sembolüdür” dedi.

Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı
Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı
+1
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile Baro Sosyal Tesislerinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Duygu Hanlıoğlu Levent tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesine dikkat çekildi.

Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı

Malatya Barosu olarak kadınları hak ve kazanımlarından bir nebze dahi geriye götürecek her türlü söylem, girişim ve eylemin karşısında olduklarını vurgulayan Levent, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelelerine devam edeceklerini ve dayanışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı

“KADIN MÜCADELESİNİN SEMBOLÜDÜR”

Hukuka aykırı olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi’nde keyfiyetle çıkıldığını söyleyen Duygu Hanlıoğlu Levent,

“8 Mart eşit işe eşit ücret isteyen kadınların neredeyse 200 yıl öncesinden bugünkü eşitlik ve adalet mücadelemize ışık tuttuğu dayanışmanın ve direnişin adı. Tüm dünyanın kadın insan hakları ihlallerine karşı yaşamın her alanında eşit ve adalet talep etme kararlılığı, ayrımcılığa ve şiddete karşı duruşu kadın mücadelesinin sembolüdür. Başta cumhuriyetimizin devrim yasalarından olan ve kadın ile erkeğe eşit konuma getirmeyi amaçlayan laik, medeni kanunumuz olmak üzere kadın mücadelesi sonucunda yasal güvenceye kavuşturulan kazanımlarımızın daha ileriye taşınmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin mutlak suretle sağlanmasını, kadına yönelik şiddeti önleyici bütüncül politikaların geliştirilmesini, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin son bulmasını savunurken İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde keyfiyetle çıkıldığı, şeriat karşıtı düşüncelerini açıkladığı için meslektaşımızın gözaltına alındığı, bir günde 8 kadının katledildiği, uygulanan cezasızlık politikalarının erkek failleri daha da cesaretlendirdiği bir süreçten geçiyoruz”

şeklinde konuştu.
Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı

“MÜCADELEMİZİ VE DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRECEĞİMİZİ KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUZ”

 Kadınların birçok alanda elde ettikleri başarıların mücadelelerine güç kattığını dile belirten Duygu Hanlıoğlu Levent,

 “Bütün bunlara rağmen cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında kadınlar sanat, spor ve bilim dallarında uluslararası arenada elde ettiği başarılarla mücadelemize güç katıyor ve kadınların yıllardır büyük bir inanç ve azimle sürdürdüğü mücadele demokrasinin temellerini oluşturuyor. Malatya Barosu olarak uzun yıllar verilen kadın mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından bizi bir nebze dahi geriye götürecek her türlü söylem, girişim, eylem ve karanlık zihniyetin karşısında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadın insan haklarının yaşama geçirildiği, kadının hayatın her alanında erkekle eşit konumda ve özgür bir birey olarak var olduğu, ayrımcılık, yoksulluk ve şiddetin son bulduğu, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Malatya Barosu’ndan 8 Mart mesajı
 

# Malatya Barosu, Malatya Barosu açıklama, son dakika malatya barosu, Malatya Barosu 8 mart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Baro Sosyal Tesisleri, Duygu Hanlıoğlu Levent, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri

08 Mar 2024 - 17:19 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI
MALATYA ŞEKER FABRİKASI'NDAN İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MALATYA ŞEKER FABRİKASI'NDAN İHALE İLANI
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDEN İLAN
AK Parti Kadın Kollarından 8 Mart açıklaması mask
AK Parti Kadın Kollarından 8 Mart açıklaması
Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı Çok garip ama gerçek mask
Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı Çok garip ama gerçek
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler” mask
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü mask
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü
Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor mask
Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor
Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor? mask
Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL