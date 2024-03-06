Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da konuşmasına saatler kala Malatyalı vatandaşlar Cumhurbaşkanından ne istedi? Mitinge katılan vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bazı beklentileri oldu. İşte BUSABAH’a konuşan vatandaşların beklenti ve istekleri:

“MALATYA’MIZIN TEKRARDAN DÜZENE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Mitinge katılan vatandaşlardan olan Saniye Katar Malatya’nın yeniden düzene girmesini beklediğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz. Malatya’mızın tekrardan düzene girmesini bekliyoruz. Umarım Cumhurbaşkanımız en kısa sürede bu sorunlarımızı çözer, mağduriyetlerimiz giderilir. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun” dedi.

“SEÇİME VERDİKLERİ DEĞER KADAR BİZLERE DE DEĞER VERSİNLER”

Yerel seçimlere verilen değerin vatandaşlara da verilmesini isteyen ve isminin Fadime olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Bir an önce evlerin yapılmasını istiyoruz, yerlerimize kavuşmak istiyoruz. Bir yıldır bu şekilde yaşamaktan yorulduk. Bizlere bu konuda yardım etsinler. Maddi, manevi sorunlarımız var. Evlerimiz yıkıldı, hastayız. Bu seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler” şeklinde konuştu.

Miting alanına gelen ve Cumhurbaşkanının konuşmasını bekleyen Mehmet Uzun ve Ayşe Uzun çifti ise, “Cumhurbaşkanımızdan razıyız, sağlıklar dileriz. Malatya’da çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Malatya için en iyi olanını istiyoruz çünkü Malatya buna değer. Her zamanda kendisinin destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

“EVLERİMİZİN YAPILIP TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

İçinde bulunduğu zor durum nedeniyle sadece kendini düşünmek zorunda olduğunu belirten Refik Tombul, “Ben ortada kalmışım. Herhangi bir duygum yok. Bir an önce evlerimizin yapılıp teslim edilmesini bekliyoruz. Başka da bir şey istemiyorum. Ne seçimleri düşünüyorum, ne de partileri. Bu saatten sonra sadece kendimi düşünmek zorundayım” şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN SAHİBİ YOK”

Pahalılıktan şikâyet eden ve yetkililerin kendisi ile ilgilenmediğini söyleyen Burhan Polat ise şu şekilde konuştu:

“Elazığ depreminde evimiz ağır hasarlıydı. AFAD’a gittim ama kimse dinlemedi. Şikâyet de ettim. Hayvanlarım telef oldu. Çok zorluklar çektik. Bize sahip çıksınlar. Et fiyatları almış başını gitmiş, çocuklarımız ne yiyecek. Bize sahip çıksınlar, Malatya’nın sahibi yok. Bu yetkililer nerede?”

“BİR AN ÖNCE EVLERİN YAPILMASINI İSTİYORUM”

Tek isteğinin evine kavuşmak olduğunu söyleyen Ramazan Kaplan, “Bizim evlerimiz yıkılmış, bizi bu konteynerlerden kurtarsınlar başka da bir şey istemiyoruz” derken kendisine verilen konteynerin duşunun ve tuvaletinin bulunmadığını söyleyen Rıza Çakır ise “Benim köyde evim yıkıldı. Bir konteyner verdiler ama ne duşu var ne de tuvaleti. Ben ortada kaldım. Bir an önce evlerin yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Deprem zamanı evinin yıkıldığını ve şu anda kalabalık bir aile ile kirada kaldığını söyleyen Zafer Akpınar, “Bizim evimiz yıkıldı, Ankara’ya gittik sonra geri döndük. Evimiz yok, kirada oturuyoruz. Gelinimle kızımla kalabalık bir ailede yaşıyoruz, ev dar. Pahalılık da var. Biz bir an önce mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise emekli olduğunu ve emeklilerin çok zorluk çektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bunun düzeltilmesini isterken, “Emekli çok zorluk çekiyor. Emeklinin durumu çok perişan, yaşam şartları zor. Biz Cumhurbaşkanından bunların düzeltilmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.