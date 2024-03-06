- G:

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya ağır hasar aldı ve birçok vatandaşın evi yıkıldı. 31 Mart Yerel seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya gelerek bir konuşma yapacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına saatler kala Malatyalılar ne dedi?

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”
+9
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da konuşmasına saatler kala Malatyalı vatandaşlar Cumhurbaşkanından ne istedi? Mitinge katılan vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bazı beklentileri oldu. İşte BUSABAH’a konuşan vatandaşların beklenti ve istekleri:

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

“MALATYA’MIZIN TEKRARDAN DÜZENE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Mitinge katılan vatandaşlardan olan Saniye Katar Malatya’nın yeniden düzene girmesini beklediğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz. Malatya’mızın tekrardan düzene girmesini bekliyoruz. Umarım Cumhurbaşkanımız en kısa sürede bu sorunlarımızı çözer, mağduriyetlerimiz giderilir. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun” dedi.

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

“SEÇİME VERDİKLERİ DEĞER KADAR BİZLERE DE DEĞER VERSİNLER”

Yerel seçimlere verilen değerin vatandaşlara da verilmesini isteyen ve isminin Fadime olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Bir an önce evlerin yapılmasını istiyoruz, yerlerimize kavuşmak istiyoruz. Bir yıldır bu şekilde yaşamaktan yorulduk. Bizlere bu konuda yardım etsinler. Maddi, manevi sorunlarımız var. Evlerimiz yıkıldı, hastayız. Bu seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler” şeklinde konuştu.
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

Miting alanına gelen ve Cumhurbaşkanının konuşmasını bekleyen Mehmet Uzun ve Ayşe Uzun çifti ise, “Cumhurbaşkanımızdan razıyız, sağlıklar dileriz. Malatya’da çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Malatya için en iyi olanını istiyoruz çünkü Malatya buna değer. Her zamanda kendisinin destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

“EVLERİMİZİN YAPILIP TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

İçinde bulunduğu zor durum nedeniyle sadece kendini düşünmek zorunda olduğunu belirten Refik Tombul, “Ben ortada kalmışım. Herhangi bir duygum yok. Bir an önce evlerimizin yapılıp teslim edilmesini bekliyoruz. Başka da bir şey istemiyorum. Ne seçimleri düşünüyorum, ne de partileri. Bu saatten sonra sadece kendimi düşünmek zorundayım” şeklinde konuştu.

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

“MALATYA’NIN SAHİBİ YOK”

Pahalılıktan şikâyet eden ve yetkililerin kendisi ile ilgilenmediğini söyleyen Burhan Polat ise şu şekilde konuştu:

“Elazığ depreminde evimiz ağır hasarlıydı. AFAD’a gittim ama kimse dinlemedi. Şikâyet de ettim. Hayvanlarım telef oldu. Çok zorluklar çektik. Bize sahip çıksınlar. Et fiyatları almış başını gitmiş, çocuklarımız ne yiyecek. Bize sahip çıksınlar, Malatya’nın sahibi yok. Bu yetkililer nerede?”

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

“BİR AN ÖNCE EVLERİN YAPILMASINI İSTİYORUM”

Tek isteğinin evine kavuşmak olduğunu söyleyen Ramazan Kaplan, “Bizim evlerimiz yıkılmış, bizi bu konteynerlerden kurtarsınlar başka da bir şey istemiyoruz” derken kendisine verilen konteynerin duşunun ve tuvaletinin bulunmadığını söyleyen Rıza Çakır ise “Benim köyde evim yıkıldı. Bir konteyner verdiler ama ne duşu var ne de tuvaleti. Ben ortada kaldım. Bir an önce evlerin yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”

Deprem zamanı evinin yıkıldığını ve şu anda kalabalık bir aile ile kirada kaldığını söyleyen Zafer Akpınar, “Bizim evimiz yıkıldı, Ankara’ya gittik sonra geri döndük. Evimiz yok, kirada oturuyoruz. Gelinimle kızımla kalabalık bir ailede yaşıyoruz, ev dar. Pahalılık da var. Biz bir an önce mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise emekli olduğunu ve emeklilerin çok zorluk çektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bunun düzeltilmesini isterken, “Emekli çok zorluk çekiyor. Emeklinin durumu çok perişan, yaşam şartları zor. Biz Cumhurbaşkanından bunların düzeltilmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

 
 

06 Mar 2024 - 12:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI
MALATYA ŞEKER FABRİKASI'NDAN İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MALATYA ŞEKER FABRİKASI'NDAN İHALE İLANI
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDEN İLAN
79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI Resmi İlandır mask
79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler” mask
Mitinge dakikalar kala vatandaşlar ne istedi? “Seçime verdikleri değer kadar bizlere de değer versinler”
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü mask
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü
Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor mask
Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor
Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor? mask
Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?
Umutsuzların umudu Malatya'nın gururu İYİ Kİ VARSIN TÖTM mask
Umutsuzların umudu Malatya'nın gururu İYİ Kİ VARSIN TÖTM
Malatya merkezli dev operasyonda 21 Milyon TL'lik vurgun ortaya çıktı mask
Malatya merkezli dev operasyonda 21 Milyon TL'lik vurgun ortaya çıktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL