Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.45 sıralarında Malatya -Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. (20) yönetimindeki 23 EU 366 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı