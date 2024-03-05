Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü
Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.45 sıralarında Malatya -Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.45 sıralarında Malatya -Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. (20) yönetimindeki 23 EU 366 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.