Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor

Malatya’da Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan ve 134 yıldır zamana meydan okuyan Hacı İlyas Tenekeli Camii, Asrın Felaketi’ne rağmen ayakta duruyor. Depremlerde hasar alan cami, şu sıralar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında. Depremlerde yıkılan bazı tarihi camilerin aksine ayakta durmayı başaran bu caminin akıbeti ise merak ediliyor.

Hacı İlyas Tenekeli Camii Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunuyor. Camii 6 Şubat depremlerinden sonra kapatılarak koruma altına alındı.

1890’da inşa edilen cami Yeşilyurt ilçesinin Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunuyor. 134 yılık Hacı İlyas Tenekeli Camii adeta yılara meydan okuyor.

Osmanlı döneminde yapılan Hacı İlyas Tenekeli Camii’nin 12 Mayıs 2014 tarihinde restorasyon ihalesi yapıldı. Restorasyon çalışmaları 23 Mart 2015 tarihinde bitirilerek teslim edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Malatya’da birçok vakıf kültür eseri 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Hasar alan yapılardan biri olan Hacı İlyas Tenekeli Camii depremlerden sonra kapatıldı. 134 yılık caminin duvarları kerpiç, tavanı ise ardıç ve sedir ağaçlarından yapılmış. Hacı İlyas Tenekeli Cami adını ise ahşap minaresinin kaplı olduğu galvaniz tenekelerden almış. Ayrıca camini kubbesinde 9 tane pencere bulunuyor. Güney ve doğu cephelerinde bulunan 8 adet pencerelerle aydınlatma sağlanıyor. Caminin avlusu ise 3 tarafı kapalı bir şekilde 4 direk üstüne inşa edilmiş. Tarafından tutulu Ayrıca caminin girişinde taşlara işlenmiş yazılar bulunuyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINA 289 BİN 358 TL HARCANDI

Hacı İlyas tenekeli Camii’nin 2014 yılında başlanan restorasyon çalışmalarına 289 bin 358 TL harcanmış. 72 m2 kapalı alana, 246 m2 toplam alana sahip olan Hacı İlyas tenekeli Camii’nin restorasyon çalışmaları yaklaşık bir yıl sürmüş.

Osmanlı devrinde yapılan ve 12 Mayıs 2014 yılında restorasyon ihalesi yapılan cami 23 Mart 2015 tarihinde teslim edildi. Restorasyon çalışmalarından sonra Cami, 6 Şubat depremlerinden hasar alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştır.