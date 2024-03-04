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Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

Asrın Felaketi olarak tabir edilen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Malatya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentilerini sıraladılar. Depremlerin ardından sorun ve sıkıntıların bir türlü bitmek bilmediğini söyleyen vatandaşlar, bir an önce TOKİ konutlarının yapılmasını ve şehir merkezinin ayağa kalkmasını istiyorlar.  

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?
Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?
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Asrın Felaketi olarak tabir edilen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Malatya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentilerini sıraladılar. Depremlerin ardından sorun ve sıkıntıların bir türlü bitmek bilmediğini söyleyen vatandaşlar, bir an önce TOKİ konutlarının yapılmasını ve şehir merkezinin ayağa kalkmasını istiyorlar.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart Çarşamba Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında vatandaşlarla bir araya gelecek. Peki, deprem sonrası birçok sorun ve sıkıntının yaşandığı Malatya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne talep ediyor? 

6 Şubat tarihli depremlerden en çok etkilenen 4 ilden biri olan Malatya’da vatandaşlar sorun ve sıkıntılarını BUSABAH aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiler. 

“İNSANLAR ÇOK MAĞDUR DURUMDA”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Malatya’ya hizmet edilmesini talep eden Veysi Aydın isimli vatandaş,
“Malatya’ya hizmet yapılmasını isteriz. Malatya’nın bir sürü sıkıntısı var. Deprem sıkıntısı çok büyük, insanlarımız çok mağdur durumda. Herkese yardım edilmesi gerekiyor”

şeklinde konuştu. 

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

“BİR AN ÖNCE EVLERİMİZE KAVUŞMAK”

Aziz Zincirkıran isimli vatandaş ise,

“Talebimiz artık halimizin ve yaşadığımız sıkıntıların görülmesi. Depremde evim yıkıldı, konteynerde kalıyoruz. 13-14 aydır hala konteynerdeyiz. 5 kişi 20 metrekare bir yerde oturuyoruz. Ne olacak halimiz. Talebimiz bir an önce evlerimize kavuşmak başka bir isteğimiz yok”

ifadelerine yer verdi.

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

“EVLERİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTERİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzedelere yardım edilmesini talep eden Tahliye Başeğmez isimli vatandaş,

“Malatya’mızda depremde evini kaybedenlere evlerinin teslim edilmesini, yardım edilmesini talep ederiz. Şükür bizim evimiz iyi ama depremzedelere yardım edilmesini ve evi yıkılanlara bir an önce evlerinin teslim edilmesini isteriz”

diye konuştu.

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

“GEÇ OLUR AMA İNŞALLAH GÜÇ OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Filistin’e yardım etmesini talep eden Halil Sonkaya isimli vatandaş,

“Cumhurbaşkanımız iyi çalışıyor, en büyük sorunumuz ve acımız Filistin. Filistin’e yardım edilmesini isteriz. Malatya’da da şehir merkezinin yapılması tahminimce geç olur ama inşallah güç olmaz”

söyleminde bulundu.  

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise,

“Şehrin ayağa kalkması için bir şeyler yapılmasını isteriz. Malatya’mız bitti, Malatya az hizmet görüyor şu an diğer illere göre çok az hizmet görüyor. Şehrin meydanında bir lavabo yok. İnsanın elini yıkayabileceği bir lavabo yok”

şeklinde konuştu.

“MAĞDURİYETLER GİDERİLSİN”

Malatya’da mağduriyetlerin giderilmesini isteyen Ahmet Erkaya isimli vatandaş,

“Talebimiz şehrimizin içerisinde bulunduğu bu durumdan bir an önce kurtarılmasıdır. Öncelik tanınması, diğer illerde yapılan konut teslimlerinin ilimizde de yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesidir. Bir an önce şehir toparlanmalı”

ifadelerine yer verdi. 

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

Yahya Aygül isimli vatandaş ise,

“İnşallah yıkılan evlerimizi yaptırırlar da kiradan kurtuluruz. 2 artı 1 eve 10 bin TL kira ödüyorum. Çok perişanız. Deprem konutlarının bir an önce yapılmasını talep ediyoruz”

dedi.  

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

“BİR AN ÖNCE MALATYA’MIZA GEREKEN ÖZENİN GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yıkılan evlerin bir an önce yapılarak hak sahiplerine teslim edilmesini talep eden Sevim Can isimli vatandaş,

“Malatya’mız için en önemli acil ihtiyaç yıkılan evlerin en kısa zamanda tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi. Caddeler ve sokaklarda, çarşı merkezde sokak lambaları yanmıyor, akşam karanlık olduğunda bir yere çıkamıyoruz. Bir an önce Malatya’mıza gereken özenin gösterilmesi ve yardımların yapılmasını istiyoruz”

ifadelerini kullandı.

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

Şahmettin Işık isimli vatandaş da,

“Bir an önce şehrin ayağa kalkmasını istiyoruz. Şehir merkezinde çalışma var. Operatörler ve makineler çalışıyor ama belli bir şey yok. Daha yıkılacak evler çok”

söyleminde bulundu.

Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

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04 Mar 2024 - 20:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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