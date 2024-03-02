Umutsuzların umudu Malatya'nın gururu İYİ Kİ VARSIN TÖTM

Kan kanseri teşhisiyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi’ne gelen 22 yaşındaki Mustafa Demir ve 52 yaşındaki Nurettin Güney, burada yapılan başarılı operasyonla hayata tutundular. Durumları iyi olan Demir ve Güney’in kısa zaman içerisinde taburcu olacağı dile getiriliyor.

Hastalardan Mustafa Demir, daha hayatının baharında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığına yakalandı. 22 yaşında olmasına rağmen bu hastalığın pençesine düşen Demir, 20 gün önce alojenik nakil oldu. Bu hafta içerisinde taburcu olması bekleniyor ve sağlığı gün geçtikçe iyi gidiyor. BUSABAH Medya’ya konuşarak yakalandığı hastalığı ve geçirdiği operasyonu anlatan Demir, 2018 yılında bu hastalığa yakalandığını söyledi.

“DONÖRÜM ABİM OLDU”

“İlk tedavimi Mersin’de gördüm” diyen Mustafa Demir,

“İki yıl orada tedavi gördüm. Hastalığım 2023 yılında tekrar etti ve yine bir tedavi sürecine girdim. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’taki hastanede tedavi olurken yakalandım. Yenişehir ilçesindeki hastane depremlerde zarar gördü, beni de Malatya’ya sevk ettiler. Buraya geldiğimde bir nakil oldum. Donörüm abim oldu. Abim bana bir can bağışladı, bana umut ışığı oldu, ona çok teşekkür ederim. Abimde 30 yaşında ve 3 çocuğu var. Allah razı olsun ondan”

ifadelerini kullandı.

“HASTALARA KESİNLİKLE BURAYI ÖNERİYORUM”

Doktor ve hemşirelerin kendisine karşı olan ilgisinden bahseden Demir,

“Malatya’da bu hastanede ilk kemik iliği naklim gerçekleşti. Burada doktorlar ve hemşireler çok ilgililer. Ben daha önce hiç böyle bir ilgi görmedim. Bizi kontrole gelen doktorlar her zaman halimizi hatırımızı soruyorlar, gülen yüzlerini hiç eksik etmiyorlar. Burada tedavi olmak isteyen hastalara kesinlikle burayı öneriyorum. Her hastanın kendine özel odası var, her yer tertemiz. Başta ilgi ve alaka olmak üzere her şeyiyle dört dörtlük bir hastane. Bir hafta içerisinde taburcu olacağım inşallah çok mutluyum. Hastalık sürecini atlattım sayılır. Gelecekte şoför olmak istiyorum. Tam iyileştiğim zaman bu mesleği yapmayı düşünüyorum”

söyleminde bulundu.

“İKİ SEFER NAKİL OLDUM AMA TUTMADI”

52 yaşındaki Nurettin Güney ise, başarılı operasyon geçirmenin mutluluğu içerisindeydi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası Güney, 2019 yılında bu hastalığa yakalandığını ifade ederek,

“Hastalığımın başlangıcında ilk önce terleme oldu. Adıyaman’da 6 ay tedavi gördüm. Daha sonra Malatya’ya geldim. O süreçte iki sefer nakil oldum ama tutmadı. Daha sonra kardeşimden ilik nakli alındı. 17 gün önce kardeşimden alınan ilik ile tekrar nakil oldum”

şeklinde konuştu.

“BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYORLAR”

“Buradaki hastanemiz dört dörtlük, hocalarımız çok ilgililer, aynı zamanda hemşirelerde bizimle çok ilgileniyorlar” diyen Güney,

“Hepsi birbirinden iyi insanlar. Bu hastalığa yakalanan insanları bu hastaneyi öneriyorum. Zaten Türkiye’nin her yerinden bu hastaneye hastalar geliyor”

dedi.