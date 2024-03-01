O kıyameti unutamıyorlar
İkiz depremlerin ardından bir yıl geçse de büyüklüğüyle, uğrattığı zarar ve verdiği can kaybıyla insanların hafızasında yer etmeye devam ediyor. Bu depremlerle birlikte yerle bir olan Malatya’da evlerini kaybeden vatandaşlar kente kurulan geçici konteyner merkezlerinde yaşamlarımı idame ettirirken, 6 Şubat’ta yaşadıkları o kıyameti bir türlü unutamıyorlar.
“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da evini kaybeden vatandaşlar geçici konteynerler kentlerde yaşamlarını idame ettiriyorlar. Malatya Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Geçici Konaklama Merkezi’nde yaşayan vatandaşlar 6 Şubat’ta yaşanan kıyametin provasını BUSABAH Medya’ya anlattılar.
Depremlerde yaşadığı zorlukları anlatan Emine Çalışkan isimli vatandaş, depremin olduğu ilk günlerde karın altında, çamurun içinde kaldıklarını hatırlattı.
“BAŞIMIZI SOKACAK BİR KONTEYNERİMİZ VAR”
O gün gidecek yerleri olmadığını belirten Çalışkan,
“Gidecek yerimiz yoktu, çok perişan olduk. Evimiz ağır hasarlıydı, depremlerde arka tarafı yıkıldı, çatısı da çöktü. Henüz yıkılmadı öylece duruyor. Çok şükür depremlerde ailemden kayıbım olmadı ama görümcemin iki kızı ilk depremde evleri yıkıldı ve altında kaldılar. Depremlerden sonra farklı şehirlere gittik oralarda kaldık. Daha sonra Malatya’ya tekrar geldik, 9 aydır da konteynerde kalıyoruz. Geçim çok zor yer yok, yurt yok. Namaz kılacak bir yerimiz bile yok. Çok şükür başımızı sokacak bir konteynerimiz var, çadırda kalmaktan daha iyi”
şeklinde konuştu.
“GÖZÜMÜN YAŞI HİÇ DURMADI”
Asrın felaketinin yaşandığı gece tek başına evde olduğunu belirten Nevin Şentürk isimli vatandaş da,
“Depremin yaşandığı gece evde tek kalıyordum. Eşim vefat etmişti. Deprem olmaya başlayınca yan komşu geldi, kapıyı çaldı bana seslendi, abla evden dışarı çık, diye. Evimiz iki katlıyla bende üst katta kalıyordum. İçeride çorabımı bulmaya çalışıyordum, hava soğuktu. Zar zor evden çıktım. Daha sonra evimize ağır hasar raporu verildi ve yıktılar. Depremden sonra Ankara’ya torunum yanına gittik, iki ay kaldık. Geldik buraya bahçede kaldık, daha sonra bize konteyner çıkınca buraya geldik yerleştik. Allah razı olsun herkesten. Bir an önce evimize geçmek istiyoruz. 52 yıl o evde oturdum, bir gece de yuvam yıkıldı, hatıralarım gitti. Evden bir parça eşya bile çıkartamadık. Gözümün yaşı hiç durmadı, Allah sabrını da versin”
ifadelerini kullandı.
“KİMSE BİZE BİR AÇIKLAMA YAPMIYOR”
O günü hatırlamak istemediğini söyleyen Zeynep Güney isimli vatandaş ise,
“6 Şubat’ta soğukta kaldık, çamurda kaldık neler yaşadık neler. O gece bir uyandım ki, kendimizi kapının önüne attık, bahçede o soğukta bekliyorduk. Hatırlamak istemediğim anılarımız var. Çok çile çektik, evimiz yıkıldı, ikinci depremde de bahçeye gittik. Şimdi de konteynere geldik, burada kalıyoruz. Psikolojik anlamda iyi olmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor bazen. Depremlerden sonra unutkanlık başladı. Evlerimizi ne zaman yapacaklar bilmiyorum, kimse bize bir açıklama yapmıyor. Konteynerde yaşam çok zor ev gibi olmuyor, hemen yapsalar evimizi bizde gider yerleşiriz”
söylemlerinde bulundu.
“EVİMİZİ KAYBETTİK”
Hatice Gülmez isimli vatandaş da,
“Bizler çok perişanlık çektik. O soğukta, karda, kıyamette saatlerce aç ve susuz kaldık. O gün kimsenin kimseye bir faydası olmadı. herkes kendi derdine düştü. tabiri caizse ana evladını unuttu. Evimizi kaybettik. Yıllarca yaşadığımız evimiz yıkıldı ve şimdi konteyner kentteyiz. Devletimizden Allah razı olsun”
dedi.
01 Mar 2024 - 17:45 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.