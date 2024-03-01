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/ 01 Mar 2024 - 17:45

O kıyameti unutamıyorlar

İkiz depremlerin ardından bir yıl geçse de büyüklüğüyle, uğrattığı zarar ve verdiği can kaybıyla insanların hafızasında yer etmeye devam ediyor. Bu depremlerle birlikte yerle bir olan Malatya’da evlerini kaybeden vatandaşlar kente kurulan geçici konteyner merkezlerinde yaşamlarımı idame ettirirken, 6 Şubat’ta yaşadıkları o kıyameti bir türlü unutamıyorlar.