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Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!

Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde evi çöken Bülent Menge, tahtalarla güçlendirdiği evinde 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerin başında gelen Malatya’da bin 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapı da ya ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
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Yapı stokunun yüzde 90’ı hasar gören Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Bülent Menge ve ailesi de 6 Şubat 2023’te saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandı. Menge ve ailesi, yıkılan evin enkazında kalmaktan son anda kurtuldu. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan ve konteyner talebinde de bulunmayan aile, tahtalarla güçlendirdiği evlerinde yaşamaya devam ediyor.

Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!

“ÇÖKME OLMASIN DİYE AĞAÇLARLA GÜÇLENDİRME YAPTIM”

Alt kısmı mandıra olarak kullanılan evde yapılan bir dizi tadilat sonrası yaşamaya devam ettiklerini belirten Bülent Menge,

“6 Şubat depremlerinde evim yıkıldı, ağılımız ise hasar aldı. Beş büyükbaş hayvanım da telef oldu. Yıkılan evimize daha sonra çökme olmasın diye ağaçlarla güçlendirme yaptım. Yıkılan evin yan tarafına ise tek odalı da olsa bir ev inşa ederek bölgede yaşamaya devam ediyoruz. İki kışı burada geçirdik. Geçimimize sağladığımız hayvancığı sürdürmek için devletimizde destek istiyoruz. Yapacağımız başka bir şey bulunmuyor”

diye konuştu.
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Mar 2024 - 12:03 Malatya- Gündem

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