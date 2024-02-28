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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
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Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
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28 Şub 2024 - 14:53 Malatya- Gündem
Mahreç Murat İpekten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.