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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
LÜKS BİNALAR YERİNİ KOCA BOŞLUKLARA BIRAKTI
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Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

 
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
 
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
 
 
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
 
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
 
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyorYıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyorYıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyorYıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyorYıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyorYıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyorYıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
 
 
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28 Şub 2024 - 14:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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