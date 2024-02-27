Konaklılar “yarım bırakılmaktan” şikayetçi

Malatya Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinden olan Konak Mahallesi’ndeki vatandaşlara BUSABAH Medya olarak mikrofon uzattık. Bakın Konak Mahallesi’ndeki vatandaşlar depremden sonraki Konak hakkında bakın ne dedi.

“KONAK’IN YARISI YIKILDI”

Yetkililerden herhangi bir ziyaretin yapılmadığını söyleyen Hasan Akmeşe,

“Evim az hasarlı ama korkarak oturuyoruz. Her gün deprem oluyor. Konağın yarısı yıkıldı, konakta 950 tane ev yıkıldı. Yapacak bir şey yok Allah’tan gelene hamdolsun. Bu zamana kadar yetkilileri görmedik gelmediler. Depremden 2 ay sonra Malatya’ya geldim kaymakamlığa ve jandarmaya gittim ama çadır vermediler”

dedi.

“KENDİ YAPTIRDIĞIM KONTEYNERDE KALIYORUM”

Depremlerden dolayı eve girmeye korktuğunu ve kendi imkânları ile bir konteyner edinerek yaşamını sürdürdüğünü belirten Mehmet Bozkurt,

“Depremlerde vatandaş olarak çok etkilendik. Evimiz ağır hasar almadı ama eve girmeye korkuyoruz. Bu yüzden kendi yaptırdığım konteynerde kalıyorum. Konak’ta genel olarak çok yıkım gerçekleşti ancak bazıları yarım bırakıldı. Yetkililerden isteğimiz yarım kalan enkazların da kaldırılması”

şeklinde konuştu.

“YIKIM EKİPLERİ İŞLERİNİ DOĞRU DÜZGÜN YAPMAMIŞLAR”

Enkazların tamamen kaldırılmadığından şikâyet eden Ahmet Uçak,

“Evim az hasarlı. Tadilat yaptırdım, oturuyoruz. Bizim mahallede hasar yok ama Konak genel anlamda yarı yarıya hasar aldı. Yıkılan binaların enkazları da düzgün bir şekilde alınmadı. Bazı binaların bodrum katları ve enkazları kaldırılmadı. Yani yıkım ekipleri işlerini doğru düzgün yapmamışlar. Yetkililerden burayı gelip görmelerini ve gerekeni yapmalarını istiyorum”

ifadelerine yer verdi.

“YIKILAN BİNALARIN BAZILARI YARIM BIRAKILDI”

Yıkımı yapılan konutların bazılarının enkazlarının yarım bırakıldığını belirten İsmet Yurtseven bu konuda rahatsızlığını dile getirerek,

“Depremlerden sonra görevliler kontrol etti, az hasar verdiler. Ben de oturmaya devam ettim. Bizim mahallemizdeki binalarda genel olarak bir sorun yok. Az hasarlı ya da hasarsızlar ama Konak’ta tam bir yıl içinde bina yıkımı dışında bir şey yapılmadı. Yıkılan binaların bazıları yarım bırakıldı ya da enkazı kaldırılmadı”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN EN BÜYÜK KASABASI DARMADAĞIN OLDU”

Şehir merkezinin durumuna üzüldüğünü, daha sonrasında ise kendi mahallesine üzüldüğünü aktaran İyad Sağır ise,

“Evime 2 kere hasar tespit yapıldı. İkisinde de az hasarlı denildi. Evimin çevresindeki yapılar da az hasarlıydı ancak ev sahipleri defalarca itiraz ederek evlerini yıktırdı. Bina yıkımları bini de geçti. Banazı diye bir yer kalmadı. Malatya’nın en büyük kasabası darmadağın oldu. Yetkililerden Malatya’nın elinden tutmalarını istiyorum. Yetkililer de vatandaşlar da konağa sahip çıkmıyor. Ben Malatya’ya geldiğimde önce şehir merkezine üzüldüm, Konak’a geldiğimde şehir merkezini unuttum, buraya üzüldüm”

dedi.

“ARAZİM VAR EVİMİN TEKRARDAN KENDİ BAHÇEME YAPILMASINI İSTİYORUM”

Depremlerde evi ağır hasar alan Ayşe Sağır evinin kendi bahçesinde yapılmasını istediğini söyledi. Yerinde dönüşüm isteyen ve bulunduğu yerden ayrılmak istemediğini belirten Sağır,

“Evim ağır hasarlıydı. Devlet konteyner verdi. Hemen hemen bir aydır evim yıkıldı ama yıkan kişi enkazı temizlemeden gitti. Kendi arazim var, evimin burada yapılmasını istiyorum. Konak’ta çok ev yıkıldı. Gücü olan kendi evini yaptı, olmayan da konteynerde kalmaya devam ediyor. Yerinde dönüşüm istiyorum kendi arazim var. Evimin tekrardan kendi bahçeme yapılmasını istiyorum. Arazisi olmayan için başka yere yapılabilir ama arazisi olanların evlerinin kendi arazilerine yapılmasını istiyorum”

şeklinde konuştu.

“ŞEBEKE SORUNU YAŞIYORUZ İNTERNETLERİMİZ YOK”

Çamur ve toz içerisinde kalan yolları kendi imkânlarıyla temizlemeye çalıştıklarını ifade eden Cumali Turan, internette ve şebekede bazı problemlerin olduğunu, elektriklerin sık sık kesildiğini dile getirdi. Elektrik sorununa geçici bir çözüm bulunduğunu söyleyen Turan komşusunun evi yıkılırken kendi evinin de hasar gördüğünü ve tadilat yapmaya çalıştığını belirterek,

“Konak’ın Merkez kısımlarının yüzde sekseni yıkıldı. Geri kalan evlerimiz tek kaldı. Toz toprak içindeyiz, çamur içindeyiz, altyapımız yok, elektriklerimiz de sürekli gidip gelmeler oluyor. Şebeke sorunu yaşıyoruz, internetlerimiz yok. Dağ evleri gibi olduk. Mahalleyiz ama esasında mahalle gibi değiliz. Az hasarlı ve orta hasarlı evler var. Bu evler ne olacak belli değil vatandaş aydınlatılmıyor. Ben aylık 600 TL ödeyip seyyar internet kullanıyorum. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz ancak onlar seçim derdinde. Biz bu toprakları başkalarına terk edemeyiz. Kendi atalarımız, dedelerimiz burada yaşamış. Buradan gitmek istemiyoruz. Yetkililerden çevre düzenlemesi istiyorum. Elektrik sorunumuz vardı, görevliler geçici bir çözüm buldu. Elektrik hatları baştan savma yapılıyor. Yarın bir gün bir çocuk oynarsa ya da birisi dinlenmek için o direklerin çevresinde oturursa elektrik çarpma tehlikesi var. Evim depremlerde hasar aldı tamir ettireceğim”

ifadelerine yer verdi.