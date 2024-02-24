Epilepsi hastası depremzede 4 aydır çadırda yaşıyor

Konak Mahallesi’nde yaşamaya çalışan epilepsi hastası Ömer Yıldız, 4 aydır vatandaşların kurduğu elektriği ve suyu olmayan bir çadırda yaşamaya çalıştığını, birçok kuruma başvurduğu halde kendisine konteyner verilmediğini iddia etti. Yıldız, “Ben aynı zamanda epilepsi hastasıyım. Sık sık bayılmalarım oluyor. Ben maddi olarak bir şey istemiyorum, en azından sıcak bir konteyner istiyorum” dedi.

‘Yüzyılın Felaketi’ olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra evinin yıkıldığını, tapusu olmadığı için hak sahibi olamadığını söyleyen 33 yaşındaki Yıldız, bazı ailevi problemlerin ardından ailesinden ayrıldığını, bu süreçte kalacak bir yer bulamadığını ve 4 aydır da elektriği ve suyu olmayan bir çadırda yaşadığını söyledi.

“EN AZINDAN BİR KONTEYNER VERSİNLER”

Babasını ve eşini kaybettiğini bildiren Yıldız 9 yaşındaki çocuğuna ise kayınvalidesinin baktığını ifade etti. Mağdur durumda olduğunu söyleyen Yıldız,

“4 aydır burada çadırda yaşıyorum. Yani 4 aydır mağduriyet içerisindeyim. Su Mahallesi muhtarımıza başvurdum. Gerekli yerlere müracaat edildi. İŞKUR’un uygulamış olduğu ‘Toplum Yararına Programlar’ aracılığı ile iş buldum. Konteyner sıkıntısı var dediler, konteyner vermediler. Birçok kez AFAD’a da başvuruda bulundum, herhangi bir sonuç çıkmadı. Şu anda banyo yapacak bir yerim bile yok. Lavabo da bulunmadığı için caminin lavabosunu kullanıyorum. Köylüler bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ailem yanımda değil, kimsem yok. Çok mağdur durumdayım ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Devletimizden, büyüklerimizden, milletvekillerimizden yardım istiyorum. En azından bir konteyner versinler, sıcak bir yer olsun. Duş alabileyim, ihtiyaçlarımı giderebileyim”

şeklinde konuştu.

“GECELERİ ÇOK SOĞUK OLUYOR”

Yaşadığı çadırın yağmur aldığını ve elektriği olmadığından dolayı ısınma ihtiyacını da karşılayamadığını iddia eden Yıldız yetkililerden yardım beklediğini ifade ederek,

“Ben burada 4 aydır çadırda kalıyorum. Daha önce elektrik verilmişti, sokakta bulunan elektrik direğinden hat çekilmişti ama onu da kaldırdılar. Elektrik sobası da yakamıyorum artık. Geceleri çok soğuk oluyor. Çadır yağmur geçiriyor. Yağmur yağdığında su alıyor. Geceleri de 2 yorgan ile yatmaya çalışıyorum. Mahalle muhtarı Özkan Koca yardımcı oldu, elimden tuttu, iş başvurusunda bulunduk. 9 ay mevsimlik olarak çalışacağım. Onun dışında köylüler, buradaki vatandaşlar bana bakıyor. Bu yer de onların arazisi. Burayı bana verdiler, çadır verdiler. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Yememe içmeme yardımcı oluyorlar. Benim yaşadığım gibi kimse yaşamaz. Ben aynı zamanda epilepsi hastasıyım. Sık sık bayılmalarım oluyor. Ben maddi olarak bir şey istemiyorum, en azından sıcak bir konteyner istiyorum. Ben yine devletimden razıyım ama artık zoruma gidiyor. Ben de bu devletin bir vatandaşıyım. Maddi gücüm olsa kendim bir şeyler yapmaya çalışacağım ama maddi gücüm de yok. Allah düşmanımı bu duruma düşürmesin”

dedi.