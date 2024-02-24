- G:

Depremden sonra o mahalle de viran oldu

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi…

Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
+16
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Çavuşoğlu Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede ağır hasar alan yapılardan bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.

Depremden sonra o mahalle de viran oldu

BOZTEPE CADDESİ

Depremlerden sonra Boztepe Caddesi’nde bulunan birçok bina ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkımların ardından cadde adeta boş araziye dönüştü. Oluşan boş araziler sürücüler için park alanı olarak kullanılıyor.

Depremden sonra o mahalle de viran oldu

SİTE SOKAK

Çavuşoğlu Mahallesi’ne bağlı olan Site Sokak’ta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Ağır hasar alan yapılar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Bazı ağır hasarlı yapılar da depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayı bekliyor.

Depremden sonra o mahalle de viran oldu

KARATAŞ SOKAK

Karataş Sokak’ta bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yıkım gerçekleşen alanlarda kaldırımlar ve yollar kullanılamayacak hale geldi.
Depremden sonra o mahalle de viran oldu

BERBER SOKAK

Sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durumda. Berber Sokak'ta 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan yapılar sokağın bir kısmını yok etmiş durumda.

Depremden sonra o mahalle de viran oldu

ÇAVUŞOGLU SOKAK

Sokakta ağır hasar almış tek katlı ve kerpiç yapılar bulunuyor. Depremlerden bir sene geçmesine rağmen yığma yapılar yıkılmayı bekliyor.

Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
 
 

# Çavuşoğlu Mahallesi, malatya Çavuşoğlu Mahallesi, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya yıkım, Malatya enkaz, malatya, Çavuşoğlu Mahallesi yıkım, Çavuşoğlu Mahallesi enkaz

24 Şub 2024 - 13:24 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI Resmi İlandır mask
79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA İLANI Resmi İlandır mask
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA İLANI
Depremden sonra o mahalle de viran oldu mask
Depremden sonra o mahalle de viran oldu
Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek? mask
Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?
Malatya’da yasak kalktı çile arttı mask
Malatya’da yasak kalktı çile arttı
Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı mask
Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti mask
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
Malatya’nın gözbebeği kaderine mi terk edildi? 6 Şubat depremi ve Gündüzbey'in son durumu mask
Malatya’nın gözbebeği kaderine mi terk edildi? 6 Şubat depremi ve Gündüzbey'in son durumu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL