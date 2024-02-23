Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?

Aydın, “Bu dönem Malatya’da AK Parti’ye en büyük tepki konteynerlerde kalan insanlardan gelecek. En büyük tepki emeklilerden, halen konteynerde olan esnaflardan gelecek; çünkü deprem olduktan sonra şöyle bir söz verildi ‘Biz bir yılda evinizi, dükkânınızı vereceğiz’ denildi ama halen ortada bir şey yok. Ben MHP'nin tepki gösterdiği seçmenle AK Parti'nin tepki gösteren seçmeninin Yeniden Refah’a gideceğini düşünüyorum” dedi.

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta TOKİ konutları ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu teslimi gerçekleştirilen TOKİ konutlarının henüz altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Mehmet Aydın, bu alanlarda sosyal tesisler ve okulların da olmadığının altını çizdi.

“ACABA ALTYAPISI YAPILMIŞ MI?”

Çekilen kuralarda evlerin kimlere çıktığının açıklanması gerektiğini söyleyen Aydın,

“Depremin üzerinden 13 ay geçti, 6 bin 500 evden bahsediliyor. Aslında ağır hasarlılarla birlikte 108 bin daire yapılacaktı. Bu 80 bine düşmüş. Bu nasıl düştü? Şu an mahkemelik mi orta hasara mı döndü? Bunu bilemiyoruz ya da yanlış mı söylediler? Mimarlar Odası Başkanı Yunus Bey'le de bir gün sormuştuk. Orta hasarlılar da eğer katılırsa 130, 140 bin civarı daire yapılması lazım diyordu. Ortalama 100 bin diyelim. Burada tabii dükkanlar falan da hariç. Yüzde 10 bile değil 13 ayda yüzde 10 bile teslim edilmemiş bu hızla gitse demek ki 14-15 yıl sürecek. Bu teslim edilen dairelerin acaba altyapısı yapılmış mı? Çevre düzenlemesi olmuş mu? Ne suyu çekilmiş, ne kanalizasyonu var. Ne çevre düzenlemesi var. Hadi diyelim ki İkizce’ye 17 bin daire yapacaksınız burada okul yok, cami yok, alışveriş merkezi yok. İnsanları çarşıya götürüp getireyim desen bu kadar minibüs ve otobüs yok. Yapıyorlar ama bir planlama yok. Bugün Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım bir açıklama yapmış kuraları açıklayın diye. Bence de doğru yani niye kuralar açıklanmıyor? Mesela bir ilçe başkanıyla ilgili bir söz var. Yani bir iddia var. Doğru veya değildir. Açıklayın kimse de zan altında kalmasın. Bu gizlilik neden? Bugün bu hızla gidilse 10-15 yılda insanlara evi teslim edilmeyecek. Evden de vazgeçtik. Yapılan evlerin, çevre düzenlemesi, altyapısı hiçbir şey yok. Bir planlama yok. Sadece işte bak kura çektik verdik olsun diye bir bakanı da çağırdılar bakın insanlara evini teslim ediyoruz diyorlar. Gidip yerleşen gördünüz mü? Yok, sadece toplumun gazını almak için yapılan bir gösteri. Daha çevre düzenlemesi olmayan, altyapısı olmayan bir evde insanlar nasıl gidip oturacak?”

şeklinde konuştu.

“108 BİNDEN 82 BİNE NASIL DÜŞTÜ?”

Deprem konutlarını yapıldığı İkizce bölgesine ulaşımın bir sıkıntı olduğunu dile getiren Umut Bozkurtoğlu,

“İkizce’de resmi olarak 2 bin 62 konut var. Diğerleri Gelincik Tepesi veya Şehit Fevzi onlarda kuraya katıldı. Bizim aslında konuk yaptı diyebileceğimiz o da altyapısı, üstyapısı, sosyal alanları eksik olmak kaydıyla, 2 bin 62. Bir ara Sayın Bakan gelmişti Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki 8 tane temsili olarak, sembolik olarak köy evi teslim ettiler. Burada yapılan 2 bin 62 tane konut. Tabii burada dükkanlar da dahil değil. Daha önce sayılara baktığımızda 108 binden 82 bine nasıl düştü? 2 bin 62 tane yapılmış ama inanın İkizce'de yapılan yerlere bir defa ulaşım başlı başına bir problem gitse dahi. Şimdi orada okul yok, cami, altyapı, üst yapı, market yok. Sosyal olarak vatandaşa lazım olacak hiçbir şey yok. Kurası çekildi ama oradan İkizce'de çıkan insanlar daha 6 ay buraya gidemezler. Altyapısını kim yapacak? Üst yapısını kim yapacak? Yani tam bir muamma Malatya ve seçim atmosferinde olduğu için Sayın Aydın’ın da dediği gibi bir gaz aldılar. Rezerv alanları, çarşının dükkanları, öyle hesapladığımızda 130 bini de geçiyor. İkizce'de 70-80 bin insan oraya giderse ciddi derecede bir yaşama alanı olması lazım. Ayda 15-20 bin konut teslim edileceğinden bahsediliyor. Bu sıradan bir şey değil. Buna bir ekonomik güç de yetmez. Buna personel de yetmez. İşçi de bulunmaz. Temenni ederiz ki inşallah biz yanılalım. Devletimiz haklı çıksın ve ayda deprem bölgesinde 15-20 bin konut dağıtsın. Ben bunun hiç böyle olacağı kanaatinde değilim. Ama yine söylüyorum inşallah biz yanılırız”

ifadelerine yer verdi

“BU ŞEHRİN SAHİBİYİM DİYENLER NE YAPIYORLAR?”

Depremden sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde herhangi bir çalışma yapılmamasını da değerlendiren Aydın,

“Malatyalılar yazın kahvaltısı etmek veya fırın yemeği yemek için Gündüzbey’e akın eder. Bu yaz hepimiz gittik. Evler olduğu gibi duruyor. Yanlarından geçiyoruz. Düşen taşlar duruyor. Şehri yönetenler resmi rakamlar veriyorlar ama geziyoruz gerçekler onu göstermiyor. Gördüğümüz manzarayla verilen rakamlar birbirini tutmuyor. Hiçbir şey yapılmamış, yıkım bitmemiş daha. Bir kepçe gelse bir saatte yıkacak. O bile yıkılmamış. Ne zaman yapılacak? Bu şehrin bütün insanlarının yazın gittiği yerler buralar. Buralar yapılmadı. Dışarıdan bir misafirin geldiği zaman götüreceğin yer burası ama hiçbir şey kalmamış. Gündüzbey’i düzeltememişsiniz bu şehri nasıl düzelteceksiniz? Gerçekten Malatya sahibisiniz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten sahipsiz. Bu şehrin sahibi olsa bunlar yapılmaz. Bu şehrin sahibiyim diyenler ne yapıyorlar? Konteynerden insanlar ne zaman çıkacak? Ne zaman kurtulacaklar bir plan proje yok. 108 bin yapılacak konut vardı birden 80 bin oldu. Böyle bir şey var mı ya? Gündüzbey’i söylüyoruz ama gidin Bostanbaşı’na bakın. Binaları yıkmışlar orada duruyor. Çarşıda bir şeyler yapılıyormuş gibi bir hava var. Umudu yok insanların. Çünkü bir yılda teslim edilecek denildi bütün umutları gitti. Kura çekilmiş belki de kimseye çıkmadı belki de hayali evler. Görüyoruz bir yerde milletvekillerinin akrabalarına çıkıyor tesadüf olabilir ama art arda gelince de insanlar şüphe duyar”

diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLERDE SINIFLARDA KALDIK”

Gündüzbey’deki enkazların neden kaldırılmadığı ile ilgili Yeşilyurt Belediyesinin bir açıklaması yapması gerektiğini kaydeden Bozkurtoğlu ise,

“İnsanlar yazın sıcaktan bunaldığında Yeşilyurt'a gidelim derlerdi. Hatırı sayılan misafirlerimiz geldiğinde Yeşilyurt'a götürürüz. Yeşilyurt Belediyesi bir açıklama yapmalı buradaki enkazları neden kaldırmıyorsunuz? Nostalji mi yapıyorsunuz siz? İnsanlar gelip orada fotoğraf mı çektirsinler? Tarihi evlerin yanında bu rezalet nedir? Yeşilyurt Belediye Başkanı bir açıklama yapmalı. Niçin kaldırmadıklarını açıklasınlar. Biz nüfus şişirerek büyükşehir olduk ve yıkılmadan önce de bizim bir tane ana caddemiz vardı. İşte istasyondan başlayıp kışlada biten bir yoldu. Alt merkezler oluşturamadık ve depremde bunların zararını gördük. Büyükşehir görmek istiyorsanız gidin Kayseri'yi görün. Gaziantep'i görün yanı başımızda. Biz büyükşehir olduktan sonra 100 yıllık beldelerimiz sahipsiz kaldı. Büyükşehir olunca da buralar mahalle durumuna düştü. Yerel yönetimlerde sınıflarda kaldık”

söyleminde bulundu.

“MİLLETVEKİLLİĞİNDE ALDIĞI OY ORANI YÜZDE 21”

Son olarak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerinde yapıldığı programda MGTC Başkanı Aydın, Yeşilyurt’ta milliyetçi oyların AK Parti’ye gideceğinden şüpheli olduğunu ifade ederek,

“Yeşilyurt’ta milliyetçi seçmenin bir tepkisi var. Geçen dönemde de dediğim gibi MHP seçmeni ‘Biz ittifaktayız Malatya'da. Ama iki merkez ilçede bir belediye başkan yardımcılığımız yok. Velhasıl büyükşehirde bir genel sekreter yardımcısı bile MHP'li değil’ diyorlar. Böyle bir tepki vardı. Bu dönemde bence bunu özellikle Yeşilyurt'ta göreceğiz. Bu dönem Malatya’da AK Parti’ye en büyük tepki konteynerlerde kalan insanlardan gelecek. En büyük tepki emeklilerden, halen konteynerde olan esnaflardan gelecek çünkü deprem olduktan sonra şöyle bir söz verildi ‘Biz bir yılda evinizi, dükkanınızı vereceğiz’ denildi ama halen ortada bir şey yok. Bu siyasetçiler galiba bunu anlamıyor. AK Parti'nin en büyük yarışacağı neden bu olacak? Bana göre Yeniden Refah’a bir kayış var. Ben AK Parti'de, MHP'nin tepki gösterdiği seçmenle AK Parti'nin tepki gösteren seçmeninin Yeniden Refah’a gideceğini düşünüyorum. Ya da muhafazakar seçmenin İbrahim Gezer'e oy vereceğini düşünüyorum. Ben oradan Veli Ağababa'ya bir oy kayışı olacağını düşünmüyorum. Malatya'da Özgür Özel demiş ki anket yaptık yüzde 36 Veli Ağbaba çıktı. O yüzden aday gösterdik. Daha mayıs ayında seçim oldu. Milletvekilliğinde aldığı oy oranı yüzde 21. O günden bugün ne yaptı ki Veli Ağbaba yüzde 36’ya çıkardı? Ne yaptı Malatya'da? Ondan önce Soner Gökçe Belediye Başkanı adayı olduğunda yüzde 25 almış. Ne değişti ki bugün? Yani CHP ne yaptı ki oyunu yükseltsin? Ne yapmış olabilir? Ben ona katılmıyorum şahsen. Yüzde 36 çıkmasının ihtimali de yok. Geçen mayıs ayında deprem olmuş ekonomik kriz var yüzde 21 almışsın. Şimdi Veli Ağbaba belediye başkan adayı olacak ise niye milletvekili oldu? Seçilse Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili kalmıyor. O belli bir kitleye zaten bin tane oy çıkarıyor. Ben hatta CHP seçmeninin de büyük tepki gösterdiğini düşünenlerdenim. Ben milliyetçi, muhafazakar oyların çoğunlukla Yeniden Refaha gideceğini belli bir kısmını da İbrahim Gezer'le orada belki de aslında oy geçişi birbiriyle yarışan İbrahim Gezer'le, Bilal Yıldırım. AK Parti yüzde 45 almış. MHP yüzde 12 almış. Topluyorsun yüzde 57 ediyor. Bunun yüzde 20’sini kaybetseler AK Parti ile MHP. Yine Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 30 alsa da olmuyor”

açıklamasında bulundu.