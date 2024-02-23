- G:

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı
Malatya’da yasak kalktı çile arttı
+1
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı kent merkezinde de artan araç parkları ve gelişi güzel parklar nedeniyle trafikte birçok kez sıkışıyor.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

O BÖLGENİN İYİCE DARALDIĞI BELİRTİLİYOR

Kapalı Çarşı civarı ile soykan parkı önünde deprem öncesinde uygulanan park yasağının deprem sonrası kalkmasının da parkların çoğalmasına neden olduğu belirtilirken, şehir içi trafikten sorunlu Büyükşehir Belediyesi Kent Trafik ekiplerinin bu konuda hiçbir çalışma yapmaması da tepkilere yol açıyor.
Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Bir taraftan devam eden Malatya Çarşı Projesi inşaatı ile Soykan Parkı ve Yeni Cami çevresinde alanlar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, geçici işyeri konteynerleri ile de bölgenin iyice daraltıldığını belirten vatandaşlar, şehir içi otobüslerin de faaliyete geçmesi nedeniyle kapalı çarşı civarının tam bir keşmekeşe dönüştüğünü söyledi.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Deprem bölgesi, malatya deprem bölgesi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya trafik, Malatya Kapalı Çarşı, Soykan Parkı, malatya soykan parkı

23 Şub 2024 - 14:23 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI Resmi İlandır mask
79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA İLANI Resmi İlandır mask
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA İLANI
Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek? mask
Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?
Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı mask
Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti mask
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
Malatya’nın gözbebeği kaderine mi terk edildi? 6 Şubat depremi ve Gündüzbey'in son durumu mask
Malatya’nın gözbebeği kaderine mi terk edildi? 6 Şubat depremi ve Gündüzbey'in son durumu
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü mask
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü
Malatya’ya verilen destekler ne kadar işe yaradı? Merak edilen veriler açıklandı mask
Malatya’ya verilen destekler ne kadar işe yaradı? Merak edilen veriler açıklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL