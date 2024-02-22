Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi… Bahsi geçen mahallede genellikle yeni sayılabilecek lüks yapıların olduğu ancak çoğunun hasar aldığı görülüyor.

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yıkımların birçoğu tamamlansa da halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar var. Birçok binanın yıkılması sonucu hemen hemen birçok sokakta boş araziler oluşmaya devam ediyor.

HASTANE CADDESİ

Caddede bulunan yapıların bir kısmı depreme göğüs gerse de bazı binalar yıkılarak yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yıkılan binaların boş arazisini sürücüler park alanı olarak kullanıyor.

KÜRSÜ SOKAK

Fatih Mahallesi'ne bağlı olan sokağın girişinde bazı binalar yıkılmış durumda. Sokakta birçok bina yıkılmasa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Kürsü Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

TABİP SOKAK

Fatih Mahallesi’ne bağlı olan Sokak ta birçok ağır hasarlı yapı bulunuyor. Depremlerin üzerinden bir sene geçmesine rağmen ağır hasar alan yapılar halde yıkılmayı bekliyor.

ŞEFİK TUGAY CADDESİ

Caddede birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Şefik Tugay Caddesi’nde yıkılan bina sayısı az olsa da cadde sakinliğini koruyor.