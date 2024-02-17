Meteoroloji uyardı! Malatya'yı vurdu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli yağış Malatya'da etkili oldu. Akşam saatlerinde kentte gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi