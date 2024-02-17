Meteoroloji uyardı! Malatya'yı vurdu
Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan dolu hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli yağış Malatya'da etkili oldu. Akşam saatlerinde kentte gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
17 Şub 2024 - 17:46 - Çevre
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.