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Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki

Malatya’da İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepki göstermek amacıyla sağlık çalışanları sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eski Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Kernek Meydanı'na kadar devam etti.

Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki
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Kernek meydanında son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları adına konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Apdullah Dinçadam, Gazze’nin güneyine sıkışmış 1,5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki

7 EKİM’DEN BU YANA ŞİDDETİNİ ARTTIRARAK SÜRDÜRÜYOR

Basın açıklaması yapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Apdullah Dinçadam,

“Bugün 17 Şubat, Küresel Eylem Günü. Başta Türkiye olmak üzere İngiltere, Almanya, ABD, Avustralya, Güney Afrika, Japonya ve daha birçok ülkede Gazze için eylemler düzenliyoruz. Terör devleti İsrail yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim’den bu yana şiddetini arttırarak sürdürüyor. ‘İsrail insanlıktan daha ne kadar çıkabilir?’ diye düşündükçe her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyanıyoruz. Biz akıl sağlığımızı korumak için Gazze’deki haberlere bakamıyorken oradaki kardeşlerimiz güne bombalarla uyanmaya devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor”

dedi.
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki

30 HASTANE VE 53 SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI BIRAKILDI

Bir buçuk milyon insan hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Dinçadam,

“Gazze’nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail’in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze’nin güneyine sıkışmış 1,5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1,2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze’ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları; elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor”

 ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki

İNSANİ YARDIMIN GİRİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Mısırın Gazze sınırına beton barikatlar kurduğunu söyleyen Dinçadam,

 “Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze’ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin’in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendiriyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz! Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde ‘boykot’ çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki; günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Buradan devletimize sesleniyoruz: Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği gücümüz yettiğince vermeye hazırız”

açıklamalarına yer verdi.

Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki

“SESSİZ YÜRÜYÜŞ KERVANIMIZDA SES OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Dinçadam,

 “14. haftasında toplandığımız ‘Sessiz Yürüyüş’ümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz! İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz!”

şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki
 
 

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17 Şub 2024 - 16:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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