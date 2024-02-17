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/ 17 Şub 2024 - 16:20

Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki

Malatya’da İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepki göstermek amacıyla sağlık çalışanları sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eski Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Kernek Meydanı'na kadar devam etti.