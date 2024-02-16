Battalgazi TOKİ’de korkutan yangın
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye ederken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 8 kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.