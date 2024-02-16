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Battalgazi TOKİ’de korkutan yangın

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi TOKİ’de korkutan yangın

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye ederken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 8 kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 Şub 2024 - 17:30 Malatya- Gündem

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