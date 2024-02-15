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“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”

CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayının Alper Gürsoy olduğunun açıklandığı aday tanıtım toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, Yeşilyurt’u ayağa kaldıracaklarını dile getirdi. Yıldız, “Depremde en çok hasar alan Yeşilyurt’u, ‘Ceketimi koysam kazanırım’ diyenlerin iradesine teslim etmeyeceğiz” dedi.

“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”
“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”
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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, Parti İl Binasında bir aday tanıtım toplantısı düzenleyerek, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayını açıkladı. Toplantıya CHP İl Başkanı İl Başkanı Barış Yıldız, İlçe Başkanı Hakan Satılmış ve çok sayıda partililer katıldı.

“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”

Toplantı sırasında açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyarak söze başladı. CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış, “Sözlerime başlamadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı olarak Yeşilyurt için ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyorum” dedi.

“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”

“YETERSİZ OLDUKLARINA ŞAHİT OLDUK”

CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy,
“İktidar partisinin yıllardır rantlarla yolsuzluklar ile sömürmeye doymadığı Yeşilyurt’umuza nefes aldırmaya, depremden açılan yaralarımıza şifa olmaya, güzel ilçemizi hak ettiği gibi mutlu ve özgür yaşam koşullarına kavuşturmak amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz. İnsanlık tarihinin yaşamış olduğu en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, diğer yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Bu büyük felakette yerel yönetimlerimizin, bu konuda ne kadar hazırlıksız ve yetersiz olduklarına şahit olduk. Bir yılı aşkın süredir sorunların hala çözülememesi biz Malatyalıları sorunları çözmek için teşvik etmiştir. Bu süreçte bu çözümler için Yeşilyurt Belediyesine sizlerin de desteğiyle talibiz. Bir konuya da değinmeden geçemiyorum; depremin ilk saatinden itibaren gerek Malatya merkezde gerek ilçelerde, köylerde ihtiyaçları karşılayan ve bugüne kadar imkânlarıyla halkımızın yanında olan, Malatya’mızın cesur yüreği Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız Veli Ağbaba’ya teşekkürü borç bilirim. Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağımıza inancım tamdır. Özellikle tüm Yeşilyurt ile şeffaf, adil ve sosyal belediyecilik anlayışıyla, kimseyi ayrıştırmadan birleştirerek yöneteceğimize; Yeşilyurt’umuzu şehrinden memnun, geleceğinden umutlu insanların ilçesi yapmak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum”

açıklamalarında bulundu.

“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”

“HEP BERABER MALATYA İTTİFAKININ ÇATISINI KURDUK”

“Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış konuşmasını bitirirken ‘ya istiklal ya ölüm’ dedi. Bu ifade Sivas Kongresinin şiarıdır” CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise, şunları kaydetti:

“Manda ve himayeyi kabul etmeyen iradenin sloganıdır. 1919’lu yıllardan bugüne kadar Türkiye’de çok şey değişti. İrade değişti ama bizlerin bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelemiz değişmedi. Cumhuriyet Halk Partisinde bu mücadele sürüyor. Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi için mücadele edenler Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısı ile baba ocağında toplanmaya devam ediyor. Bugün Alper Gürsoy ile baba ocağına katılmış olan Malatyalı arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bugün Doğanşehir’de üretilen tütünün kaçak olarak adlandırıldığı yerde, Mescid-i Aksa’nın vurulmasına yol açan radarlar Malatya Kürecik’te durduğu halde bu iktidar ve onları destekleyen hiçbir parti milli olamaz, milliyetçiliği savunamaz. Bugün 6 oka, 6 ilkeye sahip çıkan tek parti; baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisidir. Bizler inanıyoruz ki Malatya’nın bu partinin anlayışına ihtiyacı var. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da Mansur Yavaş ile başarıyla uygulanan belediyecilik anlayışını Malatya’ya da getireceğiz. Yeşilyurt’u biz ayağa kaldıracağız. Depremde en çok hasar alan Yeşilyurt’u, ‘Ceketimi koysam kazanırım’ diyenlerin iradesine teslim etmeyeceğiz. Vatandaşlar emin olsun ki biz bu seçimde herkese danıştık, herkesin görüşünü aldık. Hep beraber Malatya ittifakının çatısını kurduk. Battalgazi’de Ali Karakuş, Yeşilyurt’ta da daha önce MHP ve İYİ Partide görev yapmış Alper Gürsoy ile Merkez ilçeleri alacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi için ise yıllardır mecliste sesimiz olan Veli Ağbaba oldu. ‘Yaparsa Veli Ağbaba yapar’ dediler. O da anketleri görünce elini değil gövdesini taşın altına koydu. Cumartesi günü saat 12.30 gibi il binamızda Veli Ağbaba ile miting yapacağız. Bunun çağrısını tüm Malatya’ya yapalım. Malatya için Malatya’yı Ağbaba ile ayağa kaldıralım. Adaylarımız sizlere emanet”
“Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız”
 

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15 Şub 2024 - 16:55 Malatya- Siyaset

Mahreç  Murat İpekten

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