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Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi

Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremlerinde işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı, işyerlerinin çökmesinden endişe duyduklarını belirterek, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de büyük ölçekte etkilendi. Bazı işyerlerinin yıkıldığı bölgede çok sayıda işyeri ise hasar aldı.

Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi
Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi
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Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremlerinde işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı, işyerlerinin çökmesinden endişe duyduklarını belirterek, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de büyük ölçekte etkilendi. Bazı işyerlerinin yıkıldığı bölgede çok sayıda işyeri ise hasar aldı.

Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi

Geçtiğimiz günlerde 6 dükkânın bulunduğu bir bloğun çöktüğü sanayide benzer bir durumu yaşamak istemediklerini kaydeden bölge esnafı yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi

“KARŞI BLOKTA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇÖKME OLDU”

Depremlerde iş yeri hasar alan Fevzi Yasak, ”Giderimiz çok gelirimiz yok. Dükkânlarımız ağır hasarlı. Karşı blokta geçtiğimiz günlerde çökme oldu. Benzer bir durumu yaşamak istemiyoruz“ dedi.

Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi

Bir diğer esnaf Şahin Doğan ise “14 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerini burada yaşadık. Karşı taraftaki esnaf arkadaşların bulunduğu 16 dükkân çöktü. Şu anda ağır hasarlı iş yerlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü biz imalatçıyız bu işler konteynerlerde yapılamaz“ diye konuştu.
Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi
 
Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Şub 2024 - 10:48 Malatya- Gündem

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