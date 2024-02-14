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Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor

Malatya’da her sağanak sonrası aynı bölgenin sular altında kalması vatandaşlar ve sürücülerin tepkisine yol açıyor.

Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
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Malatya’da dün gece yarısı başlayan yağmur sonrası bazı bölgelerde yollar yine sular altında kaldı. Her yağmur sonrası Arap Osman Kavşağına yakın bölgedeki yaşanan su taşkını yine sürücü ve yayaları zor duruma soktu. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Müdürlüğü’nün her yağmurda aynı görüntünün yaşandığı bölgede şimdiye kadar sorunu çözmemesi ise bölge halkının tepkilerine neden oluyor.

Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor

Vatandaşlar kendi imkanları ile yerinden çıkan logar kapağının çevresine taşlar koyarken, aynı bölgede geçmişte yağan yağmur sonrası da benzer görüntüler yaşanmıştı.

Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor

Yine sanayi sitesi, alt geçitler gibi birçok bölgede de oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Çevreyolunda bulunan otobüs duraklarında da oluşan su birikintisi nedeniyle de yolcular sıkıntı yaşadı. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken bir vatandaş, ‘Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yağmur drenaj kanallarının yapıldığını her zaman büyük bir müjdeymiş gibi söylüyorlar ama gelin görün Malatya’da alt yapıya dair hiçbir şey yapılmamış” diye tepkisini dile getirdi.
Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Şub 2024 - 10:47 Malatya- Gündem

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