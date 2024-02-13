Atatürk Malatya’ya gelişinin 93’üncü yıl dönümünde anıldı

Gerçekleştirilen anma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, askeri ve mülki erkan, kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ilk sözü alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çocukluk döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çok olumsuz ifadelerin olduğunu belirtti.

“MAAŞINDAN ÖDEDİĞİ PARAYLA YAPTIRMIŞTIR”

Atatürk ve kurduğu cumhuriyetin değerlerinin zaman zaman istismar aracı olarak kullanıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize gelişinin 93’üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bu programın Malatya'mıza, Cumhuriyetimize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu cumhuriyeti bu coğrafyada kolay kurmadı. Çok ağır ve zor şartlarda kurulan bir cumhuriyet ve ona minnet, şükran hisleri ile dopdolu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zaman zaman Atatürk ve kurduğu cumhuriyetin değerleri istismar aracı olmuştur. Dinin istismar aracı olduğu gibi. Oysa bazı değerlerin, değerlendirilmesi yapılırken kendi mecrası içerisinde tarihin kendi sosyolojik empatisi içerisinde yapılması gerekir. Bizim çocukluğumuzda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bulunduğumuz ortam gereği çok olumsuz ifadeler olurdu. Görmek, bakmak, anlamak farklıdır. Bu memlekette cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü de doğru anlatmamız lazım. 1881’de başlayan ve 1938’de son bulan, esasında cumhuriyetle beraber sonsuzluğa erişmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 56 yıllık yaşam sürecine o kadar büyük şeyler sığdırmış ki onunla yarışmak da yanlış bir şeydir. Zaman zaman insanlarda kıskanma haseti olur. Gazi Mustafa Kemal de çok zeki olduğu için çok kıskanılan biridir. Onun için cephe gerisinde lavazım bölüğüne verilmiştir. Bugün İslam dünyasında geçerli olan Elmalılı Hamdi Yazır’ın yazmış olduğu Kur'an tefsirini de Gazi Mustafa Kemal Atatürk maaşından ödediği parayla yaptırmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusuyla ilgili istismarın da önünü kapatmamız, suistimallerin de önünü kapatmamız bu cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükran hislerimizi de ifade etmek istiyorum. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

“MALATYA İÇİN BU KADAR ANLAMLI VE ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ardından söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Atatürk’ün demir yollarına çok önem verdiğini dile getirerek, “13 Şubat 1931 tarihinde Malatya'nın kadirşinas insanı hem Atatürk'ü ağırlamış hem de demir yoluyla ilk kez tanışmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazanmış olduğu zaferlerin önemini nice can, siperhane mücadeleler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inkişafı adına yapılan inkılapları, vatan ve millete vakfedilmiş bir ömrün en zarif tezahürlerini aziz Atatürk'ün, Anadolu'nun çok büyük bir bölümünü kapsayan yurt gezileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Demir yolu ağına son derece kıymet veren Atatürk, demir yollarının memleket için toptan ve tüfekten daha mühim bir unsur olduğunu vurgulamış. Türk milletinin servet, refah, medeniyet yollarında yürümesi ve Türkiye'de iktisat hayatının yüksek inkişafları bu demir yollarda olacaktır ifadesinde bulunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ziyareti kapsamında bugün Atatürk Evi Müzesi olarak varlığını idame ettiren dönemin Türk Ocağı binasında halk temsilcilerini kabul etmiş, onlarla Malatya'nın üretim, ihracat ve genel iktisadi faaliyetleri hakkında istişarede bulunmuş. İlin eğitimine ve millet mekteplerine dair vali ve milli eğitim müdüründen bilgiler almıştır. 13 Şubat akşamını Malatya'da geçiren gazi, ertesi gün yine trenle Malatya'dan ayrılmıştır. 13 Şubat tarihi bu sebeple Malatya için bu kadar anlamlı ve önemli bir gündür” ifadelerine yer verdi.

“VAR GÜCÜMÜZLE GAYRET EDİYORUZ”

Malatya’yı tekrar ayağa kaldırmak için var güçleri ile çalıştıklarını kaydeden Vali Yazıcı, “6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizle birlikte Malatya’mızda büyük bir yıkıma uğramış. Atamızın önemli ve feyzi şehir diye tanımladığı Malatya'mızı tekrar ayağa kaldırmak, depremin yararlarını sarmak için devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde imar ve ihya etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz de Atatürk'ün millete efendilik etmek yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur düsturuyla hızla çalışıyoruz. İnsanımızı yüceltmek, adaleti sağlamak, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükran duygularımla yâd ediyor ona ve kahraman silah arkadaşlarına, geçmişten günümüze bedelini ve ruhunu bu kutlu topraklara, bu aziz milletimize adayan, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, Malatyalı vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Program Malatya Lisesi öğrencilerinden Belinay İrem Özdemir ve Mustafa Avcı’nın şiir okuması ve Battalgazi Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Tarih öğretmeni Eren Baydur’un, Malatya ve Atatürk konulu bir sunum gerçekleştirmesi ile sona erdi.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)