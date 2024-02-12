Malatya çarşısı projesi hızlandırılacak mı? İşte yanıtı

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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Avukat Bayram Taşkın, Busabah Medya’yı ziyaret ederek seçim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“SEÇİLECEK İNSANLARIN İŞİ GERÇEKTEN ÇOK ZOR”

Busabah Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu,

“31 Mart yerel seçimlere artık 48 günlük bir süre kaldı. Her geçen gün adaylarımızı sahada daha aktif görmeye başladık. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz. Ve biliyoruz ki yerel seçimler genel seçimlerden çok daha önemsendiğini söyleyebilirim. Yereldeki hizmetlerin vatandaşa çok çabuk ulaşması, vatandaşın hesap sorabilme durumunun genelden daha çabuk olması. Bu açıdan muhtarlık seçiminden tutun merkez ilçelerimiz, ilçe ve büyükşehir belediye başkanını seçerken çok daha büyük bir keyif aldığımı da söyleyebilirim. Battalgazi'miz merkezi de içine alan bir merkez ilçemizdir. Ve şu anda 30 bin hak sahibinin bulunduğu ve daha çok merkezdeki ticaretin de büyük kısmı Battalgazi ilçemize ait. Tabii ki seçilecek insanların işi gerçekten çok zor. Ticaretimiz canlanırsa Malatya'nın daha çabuk toparlanacağına inanan insanlardan biriyim. Bunun için Battalgazi ilçemizi gerçekten çok önemsiyorum”

ifadelerini kullandı.

“EN KISA SÜREDE ŞEHRİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Avukat Bayram Taşkın, burada bir açıklama yaparak,

“Hep birlikte bu hayal ettiğimiz eski Malatya'mıza, eski Battalgazi'mize kavuşacağız. Tabii ki işimiz kolay değil. Bir gün içerisinde iki tane kıyameti yaşadık. Özellikle şehir merkezinin Battalgazi'de olması hasebiyle neredeyse ticaret durma noktasına geldi. Ne kadar yükümüz ağır olursa olsun biz umutlarımızı diri tutacağız. Bizim yarına ilişkin umutlarımız, hayallerimiz bizim acılarımızdan büyük olsun. Muhakkak biz en kısa sürede şehrimizi ayağa kaldıracağız. İnşallah daha güzel Battalgazi'mize hep birlikte kavuşacağız”

şeklinde konuştu.

“İNSANLARIMIZI KALICI KONUTLARA YERLEŞTİRECEĞİZ”

“İş çok, ancak biz durmayacağız, kapı kapı gezeceğiz, sorunları yerinde dinleyeceğiz” diyen Taşkın,

“Öncelikle fiziki ortamın elverişli hale getirilmesi olacak akabinde sosyal ve kültürel bir belediyeciliğin bütün imkanlarını sonuna kadar halkımızın hizmetine sunacağız. Çarşı merkezimiz için özellikle çarşının ayağa kaldırılması, ticaretin canlanması, dükkanların açılması için tüm gayreti göstereceğiz. Bir şekilde konteynerde kalan insanlarımızı kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Çarşı merkezinin projesinin bitme süreçlerini bir tık daha öne alabiliriz. Bu müjdeyi inşallah Malatya'mızla paylaşacağız. Şu anda Adalet teşkilatımız çok zor şartlarda hizmet veriyor. 6-7 parçada konteynerlerin içerisinde duruşma yapılıyor. Hakim ve savcılarımız konteynerlerde bu zor şartlarda dosya okuyorlar çalışıyorlar. Nasıl ki Adliye Sarayımızın inşaat süresi 7 ay öne çekildiği gibi çarşının da Allah'ın izniyle başta büyükşehir adayımızın büyük gayreti, bizlerin de desteğiyle inşallah bu çarşı inşaatında en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine buluşturmak için bu süre öne çekilecek. Malatyalı hemşehrilerim, Battalgazili hemşehrilerim umutlarını diri tutsunlar, canlı tutsunlar. İnşallah bu enkazın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yarına dair umutlarımızı diri tutacağız, şehrimizi ilçemizi hep birlikte inşa edeceğiz”

sözlerine ekledi.

“HİÇBİR YARASINA MERHEM OLMAYACAK”

Birinci vazifelerinin kalıcı konutlar olduğuna dikkat çeken Taşkın,

“Bir bilim kurulu şeklinde inşallah çalışmalarımızı çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Birincil vazifemiz şu anda vatandaşımızın beklediği kalıcı konut. Kentsel dönüşüm olsun, yerinde dönüşüm olsun, güçlendirme olsun, vatandaşın birincil acil sorunu budur. Biz ilk etapta bütün mesaimizin neredeyse çoğunu yerinden dönüşüm, kentsel dönüşüm, güçlendirme, çarşının ayağa kaldırılması için mesaimizin belki de birkaç yılı buna geçecek. Çünkü benim yapacağım park, benim açacağım sosyal tesis, kuracağımız semt konakları, köy evleri bunlar hep ikinci sorun. Şu anda konteyner kentlerdeki 120 bin küsur vatandaş kalıyor. Konteyner kentteki kuyumcu, konteyner kentteki ayakkabıcı, konteyner kentteki esnafa bunun dışında ben hangi vaatte bulunursam hiçbir yarasına merhem olmayacak”

açıklamalarına yer verdi.

“MALATYA’DA HENÜZ BİR ADIM ATILMADI”

Devletin desteğinin hep arkalarından olacağını vurgulayan Taşkın,

“Önceliğimiz depremin bu ağır travmasını ortadan kaldırmak olacaktır. Vatandaşlarımız önce konteynerden kurtulsun, eve geçebilsin. Esnaf kalıcı bir iş yerine kavuşsun. Bütün gayretimiz bu noktada olacaktır. Bunun zamanlaması şimdilik kestiremiyoruz. Ancak biz buna inanıyoruz ki devletimizin desteği sonuna kadar yanımızda olacağız. TOKİ'nin, Emlak Konut'un bütün imkanları diğer şehirlerde olduğu gibi Malatya'mızın sonuna kadar halkımızın hizmetine sunacağız. Öncelikle kalıcı konutlara, vatandaşlarımızın kavuşturulması, akabinde şehrin zaten estetiği gelecek. Mesela yoludur, kaldırımıdır, aydınlatmasıdır ki buralara yoğunlaşacağız. İnsanlar en çok yerinde dönüşümü görmek istiyorlar. Malatya’da henüz bir adım atılmadı ama ben şu aşamada bir tarih vermem. Teknik olarak bu mümkün değil. Ancak az önce de söylediğim gibi bizim mesaimizin çoğunu buraya yoğunlaştıracağız. İnşallah teknik kadromuzla bunları çok sağlıklı ve hızlı bir şekilde vatandaşı bekletmeden hem yerinde dönüşüm hem de güçlendirmeyi hizmete sunacağız”

diye konuştu.

“SORUNLARIN FARKINDAYIZ ÇÜNKÜ BERABER YAŞIYORUZ”

Taşkın,

“Bütün aday adayı arkadaşlarım birbirinden kıymetlidir. Battalgazi için bir şansım diye bu cümleyi kendime kurmayacağım. Ancak ben de bu ilçenin bir evladı olarak 50 yıllık ömrümü burada geçirdim. Neredeyse 20 yıl burada siyasetin içerisinde STK'nın içerisinde bulundum. 26 yıl avukatlık hizmeti verdim. Siyasetten STK olarak değmediğimiz ilçe, mezra, köy kalmadı. Bütün bu 26 yıllık avukatlık mesleğim, siyaset ve STK geçmişim hep bu şehrin içinde geçti. Özellikle Battalgazi içerisinde geçti. Yıllarca değişik partilerde görev yaptım. Sorunların farkındayız çünkü beraber yaşıyoruz. Büyük siyasi tecrübemizle, büyük toplum tecrübemizle, inşallah AK Partimizin bu gücüyle birleştirerek Battalgazi'mize, özellikle büyükşehrimizin katkısıyla, uyum içerisinde çalışmayla biz Battalgazi'mize bir ivme kazandıracağımıza, inşallah bu enkazı kaldıracağımıza, insanlarımız bu yeni Battalgazi'mizle buluşturacağımıza inanıyorum, umut ediyorum. Bu konuda halkımızdan destek, dua bekliyorum”

dedi.