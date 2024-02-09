Bakış Açısı’nda neler konuşuldu Aydın: Yalan söylüyorsunuz!

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta asrın felaketinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Umut Bozkurtoğlu, Malatya’nın depremlerde hem nitelikli insanlarını hem de ekonomisini kaybettiğini belirtirken Mehmet Aydın ise yetkililerin Malatya’da deprem olmadığı yönündeki söylemlerini eleştirdi.

“EN ZOR GÜNLERİNDE DE BİZ BURADAYDIK”

Depremin etkileri hakkında bilgi veren Umut Bozkurtoğlu,

“Bu depremin etkileri uzun bir süre daha üzerimizde olacak diye düşünüyorum. Zaten birçok psikologlar da aynısını söylüyorlar. tabii ki sadece böyle iyi bir ruh halinde değiliz diyerek geçiştirmek de doğru değil. Eğer bir şehir anlam ifade ediyorsa insanlarıyla ifade ediyordur. Bundan dolayı şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için tüm yetkililerle birlikte herkes kendine düşen görevi yerine getirerek ne kadar kısa zamanda toparlanırsak o kadar çabuk yaralarımızı sararsak herhalde en mutlu insanlar yine biz olacağız. Buranın en zor günlerinde de biz buradaydık. Çok nitelikli bir göç verdik. Milli Eğitim Müdürümüz 31 bin öğrencimizin Malatya'da olmadığını söyledi ve bu öğrencilerin Malatya'nın hemen hemen en zeki çocuklarının yani iyi bir üniversite kazanacak olan, işte Fen lisesi, Anadolu Lisesi gibi yerlerde eğitim gören öğrencilerimizin Malatya'yı terk ettiğini söyledi. Şimdi bu beyin göç olarak inanılmaz derecede önemli”

şeklinde konuştu.

“CİDDİ SIKINTILAR YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Malatya’nın depremde hem nitelikli insanlarını hem de ekonomisini kaybettiğini söyleyen Bozkurtoğlu,

“Nitelikli göç derken, beyin göçü derken bir usta da aslında ticaretimizde beyin dediğimiz teknik elemanlar, teknik personeller, onları da kaybettik. Şimdi aynı zamanda sosyo-ekonomik durumumuza baktığımızda zaten bir şehir ekonomik olarak ayağa kalkmazsa insanları diğer alanlarda ayağa kaldırman çok zor. İnsanların belirli bir yaşam kalitesine ulaşması gerekiyor. Şehrimizde hakikaten hem bu depremden sonra nitelikli insanları hem de ekonomimizi kaybettik. Zaten dikkat ederseniz ticaretimiz o kadar sıkışmış ki işte biz hep övünüyoruz her yıl sonu geldiğinde 380 milyon dolar ihracatımız oldu derler. Bu sene ne oldu? 2024’de neler olacak? Umut var olalım ama yine ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama yanı başımızdaki bir Kayseri'yi, yanı başımızdaki bir Gaziantep'i değerlendirdiğinizde 30 milyar dolarlarla yarışıyorlar. Bunu 50 milyar dolar bandına çıkarmak için mücadele ederlerken biz 500 milyon dolara dahi ulaşamadık”

ifadelerini kullandı.

“TESLİM EDİLENLERİN ALTYAPISI YOK”

Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sadece 40-45 bin konutun tamamlandığını kaydeden Mehmet Aydın ise,

“Öncelikle depremde ölen bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabii bin 500 insandan bahsediyoruz. Çocuk, yaşlı, genç insanımız aynı saatte, aynı tarihte depremde vefat ettiler. Evler teslim edilmeye başlandı deniliyor böyle denilince yolun sonuna geldik diye düşündüm. Cumhurbaşkanımız gidiyor evler teslim ediyor, dertler bitti gibi yansıtılıyor ama öyle bir şey yok. 650 bin konuttan toplam 4 ilde Antep'inde 2 ilçesinde toplam 30-40 bin daire veriyorsun. Ama 650 bin nere 45 bin nere. Bir yıl geçmiş. Hani bunlar bir yılda teslim edilecekti? Bir yıl geçti. Teslim edilenlerin altyapısı yok. Daha geçen sene yapılan Şehit Fevzi'nin altyapısı, peyzajlı yapılmamış. Çatıları akıyormuş. Daha 2-3 yıl önce başlayıp 1 yıl önce biten konutlarda bu sorun var. İkizce'de binalar teslim edilecek. Altyapısı yapılmamış. Bir yıl oldu. Şimdi bir yıl geçti sizce adaletli bir şekilde bu sorumlulardan hesap soruldu mu? Geçmişten bugünümüze kadar gelen belediye başkanlarından, Çevre, şehircilik il müdürlerinden, bunları kontrol eden mühendislerden yapan müteahhitlerden, betonu kontrol eden laboratuarlardan her kim varsa, gerçekten adaletli olarak, bu imarın başında kimler varsa hesap soruldu mu? Sorulmadı, sorulmazda. Olan o bin 500 insanımıza oldu. Olan 200 bin göç eden insana oldu. Olan 117 bin kişi konteynerda kalan insanlar oldu. Olan esnafımıza oldu. Olan bizler oldu”

diye konuştu.

“AFAD, KIZILAY HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”

Yetkililerin ‘Malatya’da deprem olmamış gibi’ söylemlerini eleştiren Aydın,

“Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklama yapmış. ‘Bizim dik duruşumuz sayesinde Malatya'yı bu kadar kötü görmediler’ gibi bir cümle kullanmış. Bütün yönetenlere şunu söylüyorum gözümüze baka baka konuşmayın, biz bu depremi yaşadık ve sonrasını da yaşadık. Ben şahsım olarak burada 15-20 gazeteci de dahil aslında bir gün bunların listesini de, fotoğraflarını da paylaşacağım. Kimler kaldı o depremden hemen sonra? Çünkü o depremden sonra güvenliğin, sağlığın bir de gazetecilerin kalması lazım. Onların tam da bugün kalması lazım. Ama ikinci depremden sonraki süreçte sadece 15,16 gazeteci vardı. Şimdi çıkmışlar sanki ondan sonraki süreçte varmış gibi konuşuyorlar, utanmadan. Depremden sonra şehri terk edebilirsin. Çocukların vardır kim gitti diye kimse kimseye laf söyleyemez. Ama gidip de sonrasında buradaymış gibi söylemlerde bulunduğunuz zaman sahtekarlık yapıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Zaten bizi bitiren bu söylemler değil mi? Malatya'da bir şey yok. Bütün hizmeti yapıyoruz diyorsunuz yalan söylüyorsunuz. Biz buradaydık. Mehmet Fendoğlu, iki gün Çamurlu su aktı diyor. Tamamen yalan konuşuyor. Allah'tan kork, biz buradaydık, aylarca çamurlu su aktı. Biz de MASKİ’yi suçlamadık. Depremden dolayı oldu onların yapacağı bir şey yok. Malatya sahipsiz değil, sahibi biziz dediniz. Neredeydiniz? Mehmet Fendoğlu gelsin biz soralım. Gün gün konuşalım. Biz Malatya’ya sahip aramıyoruz, hizmet edecek adam arıyoruz. Bu memleketin sahibi burada yaşayan insanlar. Zaten sahibi var. İnsanların söylediği o değil. Seçtiğimiz insanlar Ankara'da bizi daha iyi anlatsınlar diyorlar. Sadece iki gün çamurlu su aktı dediğin zaman ben de Ankara'da olsam, bakan veya başkaları olsam bir sorun yokmuş zaten derim. Malatya'da içecek su bulamadık, 3-4 gün yiyecek bulamadık ama biz niye bunu yapmadınız diye sormuyoruz. Bu bir afetti. Buna AFAD, Kızılay hazırlıksız yakalandı. Vagon fabrikası Kızılay’a verildiğinde biz yurt dışına bile çadır yollayacağız dediler depremde baktık bir tane bile çadır yokmuş. Mehmet Fendoğlu Kızılay'a da teşekkür etmiş. Ama hiçbir sorun yokmuş. Biz yaşamadık bunu. Bu insanlarımız ölmedi aslında. O da bir yalan”

söyleminde bulundu.

“NASIL ŞEHRE SAHİP ÇIKACAKSIN”

Fendoğluna, Sen partine sahip çıkabildin mi burada? Nasıl şehre sahip çıkacaksın? sorusunu yönelten Aydın,

“Ben Sayın Fendoğlu'na şunu sormak istiyorum; AK Parti depremden iki ay sonra gitti kocaman bir bina tuttu il teşkilatının hepsini oraya taşıdı. Sayın Fendoğlu siz niye yapmadınız? Onlarca iş adamı var. Benim tanıdığım dostlarım da var. Çıkarıp kirasını da verebilecek güçleri var. Niye onlar vermedi? Ocağın çocukları gitti kurtarma ekiplerine katıldı halen çorba dağıtıyorlar. Güçleri o kadarına yetiyor. Siz bir milletvekili olarak MHP o konteynırlara mahkum muydu? Yakıştırdınız mı kendinize? O kadar iş adamınız gidip işlerini hallediyorsunuz, 2 tanesine kirayı ödetseydiniz bir bina alsaydınız il, ilçe ocağınızı koysaydınız. AK Parti bunu yaptı, yakışanı yaptı. O kadar aciz misiniz ki konteynerde beklediniz? Sen partine sahip çıkabildin mi burada? Nasıl şehre sahip çıkacaksın? Bu şehirde herkes kimin ne olduğunu iyi biliyor. Kimi edebinden susuyor? Kimi artık yeter diyor susuyor. Kimse kusura bakmasın”

açıklamasında bulundu.