Son dakika Bakan Tunç açıkladı: 500 güne düşürüldü

Malatya’da temeli atılan Adalet Sarayı’nın yapımı için gerekli ödeneğin hazırlandığını ve yapımının hızlandırılacağını belirten Tunç, Malatya Adalet Sarayı’nı yapan müteahhit firma yetkilisi ile konuşarak 700 günde yapılması planlanan binanın kaç günde yapılabileceğini sordu. Yapılan istişareler sonucunda 700 günde yapılması planlanan Malatya Adliye Sarayı’nın 500 günde yapılması planlanarak, çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Müteahhit firmamız gereken hassasiyeti gösterecek ve ayrılan bütçe ile 500 gün gibi bir sürede temeli atılan Malatya Adalet Sarayı’mızın yapımı tamamlanacak” dedi.

Malatya Adliye Sarayı Temel Atma Töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adliye sarayının 100 bin metrekare alana sahip olacağını ve içerisinde 249 hakim-savcı odası, 100 duruşma salonu olacağını kaydetti. Projenin sözleşme bedelinin 1 milyar 461 milyon liraya tekabül ettiğini belirten Bakan Tunç, “Bu rakamın tamamına yakını yatırım programında bu seneki ödenek olarak ayrıldı. Tamamına yakınının ayrılması müteahhit firmaya elini çabuk tut demek. Burada 2 yıl gibi bir süre öngörülüyor. 700 gün ama müteahhit firma ile görüştük ve bunu 500 güne indirdik” dedi.

Yatırım programında deprem bölgesindeki illere daha fazla ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Tunç,

“Deprem bölgesinde yargının artan iş gücünü karşılayabilmek için de gerekli tedbirleri almamız gerekiyordu. Bu anlamda da bölgede 2’si Adli Yargı İstinaf Dairesi olmak üzere 3’ü de Bölge İdare İstinaf Dairesi olmak üzere 5 istinaf dairesi açıldı. Yine 8 Adli Yargı Ceza Mahkemesi, 50 Adli Yargı Hukuk Mahkemesi, 21’de yeni İdare Mahkemesinin kurulmasını sağladı ve idari yargıdaki hakim sayısını 47 ilaveyle 226’ya çıkardık. Adli yargıdaki hakim sayısını da 194 yeni hakimle 2 bin 631’e çıkardık. Böylece bölgeye 241 yeni ilave hakim ve savcı atamasını gerçekleştirmiş olduk. Tabii deprem bölgesi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Deprem bölgesi önceliğimizdir’ düşüncesinden hareketle yatırım programında deprem bölgesindeki illerimize daha ağırlık verdik. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak Malatya'nın da dahil olduğu 11 vilayetimizde 24 adalet hizmet binasını yatırım programına almış bulunuyoruz. 14 ceza infaz kurumumuz ve denetimli serbestlik hizmet binalarımızı da yatırım programına almış bulunuyoruz. Yine 39 ayrı bölgede, il merkezleri ve ilçe merkezleri, depreme maruz kaldığımız yerlerde adliye konutlarımızı da yatırım programına aldık. Bu kapsamda da 2 bin 304 adliye konutu hakimlerimiz, savcılarımız, adliye personelimize barınabileceği konukların proje ve yapım ihalesi süreçlerini de başlatmış bulunuyoruz”

şeklinde konuştu.

“SÖZLEŞME BEDELİ 1 MİLYAR 461 MİLYON LİRAYA TEKABÜL EDİYOR”

Malatya Adliye Sarayının sözleşme bedelinin 1 milyar 461 milyon liraya tekabül ettiğini kaydeden Bakan Tunç,

“Değerli Malatyalılar bu kapsamda bugün de Malatya'mızda ağır hasar gören ve bu nedenle yıkılan adalet sarayımızın yerine inşa edeceğimiz yeni adalet sarayı, yeni Malatya Adalet Sarayı'nın bugün temelini atıyoruz. Yeşilyurt ilçemizdeyiz, Yeşiltepe Mahallesi'ndeyiz. 86 bin 633 metrekare kapalı alana sahip olacak adliyemiz. Çok büyük bir adliye Malatya'nın ihtiyacını karşılayacak. Deprem sonrası 6, 7 farklı yerde, farklı binada sıkıntı çekildiğini biliyoruz. 100 bin metrekare alana sahip burası ve üzerinde inşa edilecek olan Adalet Sarayımızın içerisinde 249 hakim, savcı odası olacak. 100 duruşma salonu olacak ve bugün itibariyle sözleşme bedeli 1 milyar 461 milyon liraya tekabül ediyor. Çok önemli bir rakam ve bu rakamın tamamına yakını yatırım programında bu seneki ödenek olarak ayrıldı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Tamamına yakınının ayrılması müteahhit firmaya elini çabuk tut demek. Yeter ki sen inşaatı yap para hazır demektir. Burada 2 yıl gibi bir süre görülüyor. 700 gün şimdi parası hazır ve önem verdiğimiz bir yatırım. Yargının da vatandaşlarımızın da önemli bir ihtiyacı. Bu 700 günü daha kısa sürede tamamlayabilme adına imkanlar ölçüsünde ne kadar süre içerisinde tamamlayabiliriz. Burada Malatyalıların huzurunda bunun sözünü verirsek çok güzel olacak. 700 gün 1 milyar 200 milyon lira da ödenek ayrıldı. Yani tamamına yakını 2024 yılı yatırım programında ayrılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bu sağlandı. ‘Bir an önce Malatya'mıza bu adalet sarayının kazandıralım ve yargının işleyişi noktasında bir aksamı olmasın’ dendi. Müteahhit firma ile görüştük ve bunu 500 güne indirdik. Yani 1,5 yıl. O zaman 2024’ün sonu 2025’in ilk aylarında inşallah tekrar sizlerle beraber oluruz. İnşallah müteahhit firmamız da bu yönde gayretini gösterecek ve 500 gün içerisinde inşallah Malatya'mızın yeni Adalet Sarayını Malatya'nın hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

ifadelerini kullandı.

“2024 YILI YATIRIM PROGRAMINA ALDIK”

Malatya merkez ile birlikte ilçelerde de çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Tunç,

“Tabii sadece Malatya Adalet Sarayı'mızda kalmıyoruz. Adalet Bakanlığı olarak Malatya'mızın ve ilçemizin ihtiyaçları noktasında da önemli projelerimiz var. Bunlardan biri Malatya Adli Tıp Bölge Başkanlığı, bütün çevre illere de hizmet edecek ve 16 bin 69 metrekare kapalı alana sahip olacak. Rektör Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin arsasından bize bir yer ayırdı. Malatya üniversitemizin bahçesinde inşallah Adli Tıp Bölge Başkanlığı binamızın da inşaatına başlayacağız. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle ihale sürecini gerçekleştirdikten sonra inşallah onun da temel atmasına sizlerle beraber gelmek nasip olur. Yine bununla da kalmıyoruz. Malatya’mızda bölge adliyemiz var biliyorsunuz ama henüz daha faaliyete geçmedi. Malatya'da bir İstinaf Mahkemesinin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin faaliyete geçmesi için gayretimiz var. Mahkemeyi kurduk ama binasını yaptıktan sonra da inşallah faaliyete geçireceğiz. 22 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak Malatya İstinaf Mahkeme'mizin de inşaatını 2024 yılı yatırım programına aldık. İhale süreçlerinden sonra da inşallah bölge adliye mahkemenizin temelini atacağız. Yine Akçadağ, Arapgir, Doğanşehir ilçelerimiz var. Buralarda hükümet konaklarının içerisinde adalet binalarımız. İçişleri Bakanlığımızla ortak projelerimiz var. Buralardaki hükümet konakları yeniden yapılacak yatırım programında ve bünyesinde de adalet saraylarımız, adalet hizmetlerine ayrılan bölümler yer alacak. Malatya Ceza İnfaz Kurumu'muz E tipi açık cezaevinde 400 kişilik yatırım programına aldık. Bunun da inşaasına başlıyoruz. Doğanşehir'de cezaevi inşaatımız devam ediyor. Yüzde 90 seviyesindeydi. İkbal inşaatını yatırım programına aldık. Onu da süratli bir şekilde tamamlayacağız. Doğanşehir Cezaevi'ne ayrıca ek bina inşaatını da yatırım programına aldık. Malatya merkezde personelimiz için 190 adliye konutu, Akçadağ 6, Arapgir'e 6, Darende'ye 6, Doğanşehir'e 6, Hekimhan'a 20 Pütürge'ye 6 toplamda 240 dairelik adliye konutu projemize, yatırım programına almış bulunuyoruz. Bunun 174’ü inşa programında hızlı bir şekilde inşallah başlayacağız. Tüm bu yatırımların Malatya'mıza, Malatyalıları, hem Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum”

söyleminde bulundu.

“TAVİZ VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Demokrasinin standartlarını yükseltmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Tunç,

“21 yıldan bu yana her alanda Malatya'mız büyük eserler kazanmıştı. Ama şimdi tabii depremde ki hasarı da gidererek tekrar aynı hızla yoluna devam edecek inşallah. Türkiye'mizde istikrarlı kalkınma hamleleri ile dünya projelerini gerçekleştirmeye, milletimizin refahını arttırmaya devam edeceğiz. Önce insan demeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal politikalardan kültüre, adaletten tarıma, turizme her alanda ülkemizi geliştirmenin, milletimizin refahını arttırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin alanını hep geniş tuttuk, geniş tutmaya, genişletmeye devam edeceğiz. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü noktasında taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Demokrasimizin standartlarını yükseltmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. 21 yıldan bu yana vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha acil, daha etkin hizmet alabilmesi ve güvenilir adalet sisteminin tesisi için çok önemli mesafeler aldık. Sadece bugün işte temelini attığımız adalet saraylarının yapımı, nereden nereye geldiğimiz ortada. Avukat meslektaşlarımız, hakim, savcılarımız, yargı çalışanlarımız, vatandaşlarımız çok iyi biliyor ve müstakil, 78 adalet sarayı varken bugün Türkiye genelinde 366’ya yükselttik ve teknolojinin tüm imkanlarını da yargının hizmetine sunduk. Yine hakim ve savcı sayımızı arttırarak bir aksamaya neden olmama noktasında yargının daha hızlı işlemesi noktasında hakim sayısını, savcı sayısını, 9 bin 349’dan 23 bin 729’a çıkardık. Şimdi tabii sadece sayı yetmiyor, kalite de önemli, nitelik de önemli. Bu anlamda da yeni yetişecek hakim ve savcılarımızın öncelikle hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmeden önce bir ön elemeden, hukuk fakültesi bittikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanma şartı getirdik ve bu seneden itibaren bu sınav derneğe konulacak. Yine hakim, savcı adaylığı yerine 3 yıl sürecek hakim, savcı yardımcılığı sistemini getirdik ve ilk sınavını da 23-24 Aralık'ta yazılı sınavı yaptık. İnşallah mülakatları da tamamlanıyor ve bir yıl Adalet Akademisi'nde teorik eğitim ve 2 yılda tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde yetişecek olan bu genç kardeşlerimiz kürsüye çıktıklarında daha donanımlı olacaklar. Tabii yargı teşkilatımız hakim ve savcılarımızın yüzde 70’i kıdemi 10 yılın altında. Yüzde 45’ide 5 yılın altında genç bir kadromuz var. Bu genç kadromuzun özellikle hizmet içi noktasında da adalet akademimizin projeleri kapsamında birinci sınıfa ayrılmadan önce üç kez eğitime katılma zorunluluğunu da yasal zorunluluk haline getirmiştik. Bunların uygulamaları da önümüzdeki süreç içerisinde başlıyor. Mevzuatın iyileştirilmesinde de önemli mesafeler aldık. Temel kanunların tamamını değiştirdik. Anayasamızda önemli temel hak ve özgürlükleri genişleten önemli düzenlemeler yaptık ve inşallah hedefimiz elbette ki demokratik, sivil kuşatıcı bir anayasaya milletimizi kavuşturmak ve milletimize olan borcumuzu bu anlamda da yerine getirmek. Hem mevzuatın iyileştirilmesi anlamında hem bu mevzuatın uygulanacağı mekanların daha kaliteli şekilde inşa edilmesi sürecinde ve bu mekanların teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılması anlamında ve tabii o mekanlarda o mevzuatı uygulayacak uygulayıcıların hem güçlendirilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi noktasındaki gayretlerimizi hem hakimler ve savcılar kurulu olarak hem de Adalet Bakanlığı teşkilatı olarak hep beraber gerçekleştiriyoruz”

diye konuştu.

“YENİDEN İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ”

Son olarak Malatya'nın da dahil olduğu 11 şehri kısa süre içerisinde yeniden eskisinden daha güzel bir şekilde inşa ve ihya edeceklerini belirten Bakan Tunç,

“Bugün temelini atacağımız olan Malatya Adalet Sarayımızın inşaat sürecinde katkı sağlayacak olan başta müteahhit firmanın tüm çalışanlarına şimdiden teşekkür ediyoruz. Süreyi 500’e indirdiği için teşekkür ediyoruz. İhale süreçlerinde tabii bizim elimizde olmayan sebeplerle tekrar etmek zorunda kaldık. Çünkü yaklaşık maliyetin üzerinde bir teklif verilmişti ve sonrasında tekrar yaptığımız ihale çerçevesi içerisinde bugün temelini atma aşamasına gelmiş oldu. Bu nedenle ben bu gayretlerinden dolayı, takiplerinden dolayı hepinize, emeği geçen herkese ayrı ayrı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum inşallah deprem bölgesini, Malatya'nın da dahil olduğu 11 vilayetimizi kısa süre içerisinde yeniden eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden inşa ve ihya edeceğiz ve vatandaşlarımızı yaşadıkları şehirlerden daha huzurlu hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız diyorum. Türkiye'yi çocuklarımızın, gençlerimizin terörden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşması noktasındaki gayretlerimizi, milletimizin birlik ve beraberliği içerisinde sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben tekrar depremin şu birinci yıl dönümünde başta Malatyalı hemşerilerimiz olmak üzere deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın diyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum”

açıklamasında bulundu.