Yıldız, istifa edenleri topa tuttu Hedefinde Kızıldaş vardı

Hekimhan Belediye Başkanının istifa ederken yaptığı açıklamaların halkı yanıltmaktan öte bir şey olmadığını belirten CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, aday gösterilmediği için partiden istifa edenlerin, sadece partinin hafızasında kötü bir şekilde anılacaklarını ve öyle kalacaklarını söyledi. Yıldız, “Malatya'nın ve Türkiye'nin örnek gösterdiği Malatya'da her kesimin çalışmalarını takdir ettiği, milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı orada yuhalatmak Cumhuriyet Halk Partisi'ni orada yuhalatmak ayıptır, günahtır, ihanettir. Mehmet Kızıldaş haddini aşmıştır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Hekimhan ve Arguvan belediye başkanlarının istifaları ile ilgili dün il başkanlığı binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıldız, bu adayların sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için aday yapılmadıkları söyleminin başlı başına bir manipülasyon olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Arapgir Belediye Başkanı Halit Cömertoğlu’nun, kamuoyunda yüksek memnuniyeti çıktığı için tekrardan aday gösterildiğini vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin 4 bir yanında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen onlarca belediye başkanının tekrardan aday gösterildiğinin altını çizdi.

“ADAYLARIMIZ BELİRLENMİŞTİR”

İnce eleyip sık dokuyarak adaylarını belirlediklerini söyleyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız,

“Değerli basın mensupları, sizlerin vesilesiyle Malatya kamuoyunu rahatsız eden ve maalesef cevap vermek istemeyişimize rağmen gündeme gelen konularla ilgili sizlerle parti binasında farklı bir noktada basın açıklaması yapmak istiyoruz. Tabii son günlerde Hekimhan ve Arguvan belediye başkanlarının açıklamalarına karşın üzülerek, istemeyerek de olsa bu yapılan açıklamalara cevap verme gereği duyuyoruz. Her 2 belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için aday yapılmadıkları başlı başına bir manipülasyondur. Türkiye'nin 4 bir yanında önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen onlarca belediye başkanının tekrardan aday gösterildiği kamuoyunda açık, net ortadadır. Hatta çok uzağa gitmeye dahi gerek yok. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Arapgir Belediye Başkanımız Halit Cömertoğlu, tekrar kamuoyunda yüksek memnuniyeti çıktığı için tekrardan aday yapılmıştır. Türkiye'nin her yerinde Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin yeniden aday yapılması Hekimhan ve Arguvan belediye başkanlarının manipülasyonunu zaten ortaya koymaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Hekimhan'da hem Arguvan'da hem de diğer ilçelerimizde bu dönem tabiri caizse adaylarımızı belirlerken ince eleyip sık dokumakta ve sürekli aday çalışmaları yapmaktayız. İki ayrı heyet halinde giden il yöneticilerimiz genel merkezden gelen heyetlerin ve genel merkezimiz tarafından yapılan anketlerin, il yönetimi tarafından yapılan anketlerin sonucunda adaylar belirlenmiş. Birçok kişiyle telefon görüşmesi, kanaat önerileriyle görüşmeler yapılmıştır ve sonuç itibariyle birçok ilçede Arguvan, Hekimhan ve diğer ilçelerimizde adaylarımız belirlenmiştir”

şeklinde konuştu.

“TAMAMEN MANİPÜLASYONDUR”

Hekimhan Belediye Başkanının istifa ederken yaptığı açıklamaların halkı yanıltmaktan öte bir şey olmadığını dile getiren Yıldız,

“Mehmet Kızıldaş 2014 ve 2019’da aday gösterilince iyi, iki dönem belediye başkanlığı 10 yıl yönetmesine iyi ama 2024 yılında aday gösterilmeyince kötü mü olmuştur. Turan Karadağ 2019 yılında aday gösterilirken Cumhuriyet Halk Partisi iyi, Veli Ağbaba iyiydi de 2024’te aday gösterilmeyince mi kötü olmuştur? Hekimhan Belediye Başkanının istifa ederken yaptığı açıklamalar halkımızı yanıltmaktan öte bir şey değil. Tamamen manipülasyondur. İstifa ettiği gibi belediye meclis üyelerinin ve ilçe örgütünün tamamının istifa ettiğini duyurması alçakça bir yalan ve algıdan ibarettir. İlçe Başkanı ve iki yönetim kurulu üyesi sadece istifa etmiş olup Hekimhan’da ilçe yönetim kurulumuz görevinin başındadır. Bugün itibariyle yeni bir başkan seçerek kendi aralarında yola devam edeceklerdir. Meclis üyelerimizin de tamamı yine Hekimhan’da görevinin başındadır. Henüz şu gün itibariyle de bize ulaşan herhangi bir meclis üyemizin istifası dahi söz konusu değildir. Hele de üyelerimizin istifa etmiş yönünde bir söylem tamamen asılsız ve yalandır. Mehmet Kızıldaş'ın kin, nefret ve öfke dolu açıklamalarına ne söyleyeceğimizi gerçekten bilemiyoruz. Arguvan gibi sadece Malatya kamuoyunda değil Türkiye'de örnek gösterilen bir ilçemizin, hoşgörünün merkezi olarak bilinen Arguvan'ımıza bu konuşmalar yakışmamıştır. Malatya'nın ve Türkiye'nin örnek gösterdiği Malatya'da her kesimin çalışmalarını takdir ettiği, milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı orada yuhalatmak Cumhuriyet Halk Partisi'ni orada yuhalatmak ayıptır, günahtır, ihanettir”

ifadelerine yer verdi.

“HERKES GELMİŞ GEÇMİŞTİR”

Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün olmadığını kay deden Yıldız,

“Arguvan'ın ve Hekimhan'ın büyümesinde, gelişmesinde, modernleşmesinde, büyük katkısı olan Veli Ağbaba'ya söylenen her söz sadece vefasızlık, hadsizlik ve nankörlük olarak tarafımızca nitelendirilir. Mehmet Kızıldaş haddini aşmıştır. Aday gösterilmediği için partiden istifa edenlerin, sadece partinin hafızasında kötü bir şekilde anılacak ve öyle kalacaklarının bilinmesini isteriz. Hem Arguvanlılar hem Hekimhanlılar biliyor ki hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Herkes gelmiş geçmiştir. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisidir. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Bülent Ecevit, İsmet İnönü de, bu partinin büyük unutulmaz değerleridir ve görevleri bitince hepsi görevini devretmiştir. Bu partide genel başkanlar dahil değişmiştir. Bireysel çıkarları için milletvekillerimizle beraber Malatya'da birçok belediye başkanımız hizmet süresini doldurmuş, hizmet ettikten sonra da kendi partisine bağını, hizmetini sürdürmüştür. Benden önceki birçok il başkanı görevi bittikten sonra da partisine hizmetini, görevini sürdürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürü budur. Herkesin bilmesini isteriz. Hem Arguvan için hem Hekimhan için önemli olan bu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Önemli olan Cumhuriyet’tir. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimsenin bu değerlerin üstünde kendisini görmeye hakkı yoktur. Bilmeleri gerekir ki geçen seçimlerde aldıkları oy kendi şahsi oyları değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıdır. Bireysel çıkarları için partimizi, milletvekilimizi, örgütümüzü tartışmaya açmak, bunların haddi değildir ve biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla birlikte açık ve defaatle belirtiyorum. Arguvan Belediyemizin kıymetli çalışanlarının kıymetli emekçilerinin bilmesini isteriz ki uğradıklarını bildiğimiz ve uğrayacaklarını tahmin ettiğimiz ve gördüğümüz her türlü baskıya karşı şu anda uğradıkları tüm baskıya karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendilerinin yanlarındayız. Bu partimizden istifa eden belediye başkanlarına ilk ve son cevabımızdır. Bundan sonra kendilerini muhatap dahi kabul etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz”

açıklamasında bulundu.