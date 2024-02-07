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Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da yıkımlar devam ediyor ancak şehrin bazı mahallelerinde halen ağır hasarlı yapılar bekliyor. Cevherizade Mahallesi ve sokakları ise virane haliyle yürek burkuyor.

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!
Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da yıkımlar devam ediyor ancak şehrin bazı mahallelerinde halen ağır hasarlı yapılar bekliyor. Cevherizade Mahallesi ve sokakları ise virane haliyle yürek burkuyor.

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi…

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

CENGİZ TOPEL CADDESİ’NDE DURUM

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra birçok cadde ve sokak ağır hasar aldı. Bu yerlerden birisi de Cengiz Topel Caddesi. Caddede birçok bina ağır hasar almış ve bazı binalar yıkılmış durumda. Ayrıca gerçekleşen yıkımlar esnasında zarar gören aydınlatma ışıkları tadilatı depremden bir sene geçmesine rağmen yapılmadı.
Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

BÜYÜK PROBLEM AYDINLATMA

Cengiz Topel Caddesi’nde birçok bina yıkılmış veya yıkımı bekliyor. Caddede yıkımı bekleyen ağır hasarlı binalar adeta hurdacıların meskeni olmuş durumda. İşlekliğini koruyan caddede aydınlatma olmamasından dolayı birçok vatandaş akşam saatlerinde zorluk çekiyor. Yıkımları tamamlanan binaların çevresinde oluşan kaldırım sorunu kaldırımlara asfalt dökülerek çözülse de aydınlatma ışıklarının tadilatına başlanmadı. Caddede birçok binanın yıkılmasıyla bazı noktalar boş bir araziye döndü.

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

ŞİROĞLU SOKAK HURDACILARIN MEKANI OLDU

Cevherizade Mahallesi’ne bağlı Şiroğlu Sokak’taysa birçok yıkım gerçekleşmiş ve yıkılan binalar yerini boş araziler almış durumda. Yıkımlardan sonra oluşan boş araziler araçlar için park alanı, hurdacılar için depo olarak kullanılıyor.

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

BULUN SOKAK

Bulun Sokak’sa Malatya’nın her yerinde görebileceğimiz ağır hasarlı binalar, yıkımı gerçekleşip yerini boş araziye bırakan yerler ve ağır hasarlı binalara giren hurdacılar gibi sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor.

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

TACEDDİN-İ VELİ SOKAK

Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Taceddin-İ Veli Sokağı’n girişinde birçok bina yıkılmış durumda. Sokakta 6 Şubat depremlerinden bir yıl geçmesine rağmen aydınlatma sorunu tamamen çözülemedi.

Bir yıl geçti, o mahallede yıkım bitmedi Cevherizade Mahallesi yıkık, virane!

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07 Şub 2024 - 20:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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