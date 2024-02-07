Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 dükkanın bulunduğu blok gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralananın olmadığı olayda 6 iş yeri kullanılamaz hale gelirken enkaz altında kalan iş makinelerini çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.