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Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 dükkanın bulunduğu blok gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Yaralananın olmadığı olayda 6 iş yeri kullanılamaz hale gelirken enkaz altında kalan iş makinelerini çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 11:47 Malatya- Asayiş

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